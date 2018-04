Mușchi peste noapte, un vis nesănătos. Ce riscăm când luăm suplimente proteice

Le găsim sub formă de shake-uri, batoane sau tablete. O întreagă industrie, care a explodat în ultimii ani. Numai în 2016, la nivel global, s-au cheltuit peste 12 miliarde de dolari pe suplimentele proteice. Puțini știu însă care sunt riscurile excesului de proteine. Luate fără indicație, pot afecta grav rinichii şi ficatul, avertizează specialiștii. În plus, riscul ca masa musculară să scadă după ce aţi oprit consumul acestor produse este mare.

„Cele mai bune proteine și suplimente nutritive în funcție de obiectivele pe care le ai: creștere în masă musculară, densitate, slăbire sau definire musculară”. Internetul este plin de astfel de anunțuri tentante pentru cei mai mulți tineri, care își doresc, peste noapte, un corp bine sculptat. Dr. Şerban Damian, medic nutritionist, echipa națională de fotbal a României: Au impresia că vor obţine rezultate mai rapide sau mai bune folosind concentrate proteice sau o mulţime de alte suplimente în detrimentul antrenamentului. Constantin Cornea, psihoterapeut: Sunt persoane care fac treaba asta prin imitaţie. Descoperă anumite modele sociale ce-i plac. Anumiţi actori pe scena vieţii sau de la Hollywood care arată foarte bine şi atunci prin imitaţie preia acel model. Investesc în corpul lor mai mult decât îşi permite corpul să primească. Dr. Simona Carniciu, medic specialist nutriție, diabet și boli metabolice: Este important să se obţină acea masă musculară durabilă. Pentru că dacă obţinem o masă musculară îngrăşată ca porcul în ajun, acea cantitate, acele kilograme de muşchi pe care le-am asimilat într-un timp foarte scurt se vor duce la fel de repede cum le-am pus. Este mai bine ca acea persoană să recurgă la metodele clasice chiar dacă durează mult mai mult decât metoda rapidă.

Suplimentele de proteine se găsesc sub formă de pastile sau pudre cu diferite arome: de ciocolată, vanilie, zmeură sau căpşune. Ele provin fie din produse de origine animală, precum zer sau cazeină, fie din plante precum soia, orez, cânepă sau mazăre.

Dr. Şerban Damian, medic nutritionist: Sunt produse destinate sportivilor, chiar şi în cazul celor care suferă de malnutriţie sau bătrâni. Sunt produse alimentare, dar care trebuie folosite cu un anumit scop

La prima vedere, consumul de proteine nu pare să facă vreun rău. Dimpotrivă. Și asta pentru că organismul nostru chiar are nevoie de aceste elemente. Însă este bine să fie luate din alimentație, din carne, legume şi oleaginoase. Fără efort fizic intens, un adult sănătos are nevoie de aproximativ 1 gram și jumătate de proteine per kilogram corp.

Alex Marcu, nutriţionist sportiv şi preparator fizic: 100 de grame de piept de pui conţin 23-27 de rgame de proteină. Vedem că nu 100 de grame de carne egal cu 100 grame de proteine. Putem să calculăm uşor care e necesarul zilnic.

În cazul sportivilor de performanță, nevoia de proteine este mai mare. În cazul lor, medicii chiar recomandă suplimentele alimentare. Şerban Damian, medic nutritionist: În 99% din cazuri, vorbim de sportivi amatori, nu e nevoie să consumi aşa ceva. Nu se justifică pentru că alimentaţia lor este suficientă pentru a le asigura tot ce au nevoie

Nu toţi tinerii au înţeles însă acest lucru şi preferă să consume pudrele proteice chiar şi în locul meselor fără să se informeze înainte. În plus, chiar cumpără produsele din surse nesigure, fără să citească eticheta cu atenţie.

Ioana Mihuţ, administrator companie suplimente alimentare pentru sportivi: Ele trebuie certificate dopping, e important să aibă un certificat de analiză microbiologică, să aibă un certificat de la iba şi mai ales dacă vb de performanţă să aibă acel certificat antidopping.

În sălile de fitness nu le explică nimeni sportivilor amatori care sunt riscurile consumului de proteine în exces.

Dr. Antonela Burlacu, medic endocrinolog: Dacă tu ai 70 de kilograme îţi trebuie 140 grame. Dacă tu vrei să îţi faci muşchii şi mai mari şi nu ceri sfatul nimănui şi înghiţi 200 de grame de proteină, atunci pot să apară probleme.

Alex Marcu, nutriţionist sportiv şi preparator fizic: Este un exces de acid uric care se creează şi acest acid uric tt lumea ştie că este eliminat prin rinichi şi pune presiune mare pe ei. Dacă avem nevoie de 200 de grame de proteine şi am băgat 250 de grame de proteine, acele 50 de grame vor fi eliminate de corp prin procesare ficat şi excreţie la nivelul rinichilor. Acest surplus de proteine va pune presiune pe sistemul digestiv şi renal. Dr. Antonela Burlacu, medic endocrinolog: Rinichiul şi ficatul sunt de bază, sunt de neînlocuit şi dacă începem să le defectăm de la o vârstă tânără e destul de greu să le dregem. Chiar dacă sunt tineri, pot să aibă o tensiune nedepistată, un diabet la început, iar dacă eu dau acest shake proteic pot să decompensez problema.

De aceea, cel mai bine apelați la sfatului unui specialist: nutriţionist sau antrenor de fitness. Informarea vă poate scuti de multe probleme. Dieta echilibrată şi sportul făcut în mod controlat sunt cheia pentru o sănătate de fier şi o siluetă de invidiat, construite în timp, cu răbdare.