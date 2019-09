Cazuri incredibile în spitalele de psihiatrie din România. Un asistent a furat banii de la 150 de pacienți, timp de 10 ani

Noua serie a campaniei Pacient în România a început cu o anchetă în spitalele de psihiatrie din țară, acele locuri uitate, pe care doar tragedii cum este cea de la Săpoca le readuc în atenția publicului. Echipa Pacient în Romania a ajuns la Brașov, unde un asistent-șef ar fi jefuit, timp de 10 ani, 150 de bolnavi. În unele cazuri, concura pentru banii pacienților cu rudele acestora.

„Timp de ani de zile a putut să fure din banii acestor oameni și nu a sesizat nimeni”, spune Georgiana Pascu, manager de proiect CRJ.

În cartierul 1 mai-Vulcan din Brașov se află secția exterioară de bolnavi cronici a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie. Fostul asistent-șef de aici e acuzat că timp de mai bine de zece ani a furat banii pacienților. Prejudiciul ar fi uriaș - jumătate de milion de euro, iar DIICOT a început o anchetă.

„(Cum a fost posibil să se întâmple asta? Adică el avea dreptul să primească banii ăștia?) El nu avea dreptul. El nu avea dreptul să primească. Pacienții trebuiau să primească banii. El nu avea dreptul la fondurile lor.( Și cum a ajuns să primească... Cum ajungeau banii la el?) E... Îmi pare rau că nu vă pot răspunde, dar e o comisie de ancheta care va stabili”, spune Nicusor Bâgiu, manager.

Fostul asistent-șef alegea pacienții de soarta cărora nu se interesa nimeni

Într-o clădire veche de 54 de ani ce a aparținut unei foste exploatări miniere își duc viața întunecată 150 de oameni. Fiecare dintre ei primește lunar fie o indemnizație de handicap, fie o pensie de urmaș sau de boală. Pentru cei care au fost declarați fără discernământ exista un tutore, sau un curator. Care ar fi trebuit să se asigure că sunt tratați cum trebuie și să le adiministreze veniturile lunare.

Fostul asistent-șef i-ar fi vizat pe cei de a căror soartă nu s-a interesat nimeni ani de zile.

Abia după ce unul dintre acești pacienți a murit, curatorul său - cel care-l avea în grijă prin sentință judecătorească - a aflat că omul ar fi trebuit să primească lunar pensie, dar timp de aproape zece ani banii nu apăruseră nicăieri.

„A fost posibil ca un fost beneficiar al unui centru de plasament să trăiască 10 ani într-o secție de psihiatrie exterioară, să ajungă să moară, moment în care, odată cu decesul, persoana care îi era tutore, numita prin hotărâre judecătorească, și anume șefa de plasament a centrului din care a plecat să vină pentru prima dată, după decesul acestui om să spună ca a descoperit brusc că acest om a avut un certificat de încadrare în grad de handicap, a avut dreptul la o pensie și pensia i-a fost furată de un angajat a secției de psihiatrie.

„Am dispus o comisie de analiză, care a analizat dacă banii pacienților au fost cheltuiți. Dacă există bonuri, dacă există înregistrări și am constatat că nu există absolut nimic”, spune Nicusor Bâgiu, manager.

Moartea unui om internat a scos la iveală o mare nedreptate, dar pentru unii dintre pacienții cu familii uitarea și indiferența rudelor e cel mai greu de acceptat.

Copiii care vin în vizită o dată pe lună ca să încaseze pensia părinților

Unii copiii vin în vizită o dată pe lună. Ca să încaseze pensia părinților.

„Ea fumează de la alţi pacienți câte o țigară. „Nu-mi luați nimic că vin fetele și le dau banii. Fetele - foarte cochete, foarte îngrijite, doamne. Și vin și iau banii mamei. Statul o ține pe mama cu bani, cu toate cheltuielile”, spune asistenta de la psihiatrie.

În timpul discuției cu asistenta, cele două fiice ale pacientei așteptau să le fie înmânați banii.

Și ăștia sunt banii pe care îi predau acum și-i dau celor două fete care nu... au venit cu o sticlă de suc și o pungă de pufuleți.

Pensia mamei lor este de 600 de lei. O sută de lei este taxa pentru că femeia stă în spital, restul banilor ajung la ele.

Discuție asistentă – fiice:

-Dumneavostră profitați de banii ei și de problemele ei de sănătate și nu mi se pare normal cel puțin din punct de vedere uman. Are nevoie de lucruri să știți. Tot timpul i-ați spus, dar nu ne sunați pe noi să ne întrebați, doamnă, are nevoie de ceva, poate are nevoie de haine? Ea se gândește la dumneavoastră, se gândește că vă trebuie bani și tot timpul zice, nu cumpăra nimic că vine fiica și îi dau bani.

- Eu nu profit, eu când pot și am ceva îi aduc.

- Ultima dată când i-ați adus haine, spuneți-mi și mie?

- Anul trecut am fost și i-am adus și a zis să nu-i mai aduc!

„Deși la început lucrurile par bune, dupa-aia legăturile se răcesc, vizitele sunt din ce în ce mai rare și n-ar trebui să fie așa”, spune Nicușor Bâgiu, manager Spital Psihiatrie.

Fiicele femeii spun că timp de șase luni pensia mamei lor ar fi fost „încasată” de fostul asistent-șef de la care ar fi fost imposibil să recupereze banii.

DIICOT Brașov cercetează acest caz in rem. Acuzațiile sunt de delapidare, înșelăciune, abuz în serviciu și organizare de grup infracțional.

„Acest fenomen absolut reprobabil și urât, trist, anume că persoanele cu afecțiuni psihice sunt folosite sau se profită de pe urma lor, li se sustrag bunuri materiale, este un fenomen întâlnit de noi în toți acești ani sub diverse forme”, spune Mugur Frăţilă, psiholog.

Asistentă, concediată pentru furt în Bihor

Într-un alt spital de psihiatrie din Bihor aflăm de la manager că o asistentă a fost concediată tot pentru furt.

„N-am reuşit să o oprim să nu fure! O asistentă, la a cincea somaţie am dat-o afară. De fiecare dată fura hârtie igienică, săpun, dezinfectanţi, pâine”, spune directorul unui spital de psihiatrie.

Managerul continuă să povestească cum pacienții cei mai vulnerabili din sistemul de sănătate nu există pentru autorități. În special când este negociat contractul cu Casa Națională de Sănătate pentru a stabili suma pe care spitalele ar urma să o primească pentru fiecare pacient. Bani folosiți pentru hrană și materiale sanitare.

„Să înțelegeți că nu sunt importanți bolnavii psihic, ziceau directorii de acolo, pentru că sunt copiii mai importanti! Să vină cineva să-ți spună că "de ce creezi condiții acolo că bolnavii și așa nu merită", spune directorul unui spital de psihiatrie.

În România sunt 35 de spitale de psihiatrie. 10 sunt în Subordinea Ministrul Sănătății, celelalte în subordinea autorităților locale. Din cele 35, 5 sunt spitale-pușcărie, aici sunt aduși bolnavii care comit infracțiuni.

Ministrul Sănătății a promis schimbări după tragedia de la Săpoca

Ministrul Sănătății a promis schimbări după tragedia de la Săpoca, unde un pacient a ucis 6 bolnavi cu un stativ de perfuzii.

„Se lucrează la identificarea tuturor pacienților, patologia pentru care au fost internați şi motivul internării”, declară Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Însă, bătaia de joc a personalului medical față de pacienți nu este sancționată mereu pe măsura faptelor. O angajată a spitalului județean Târgu Jiu a filmat în urmă cu câteva luni 2 pacienți dezbrăcați.

„În chestiunea abuzurilor fizice, când sunt legaţi, dezbrăcaţi, violaţi sau filmaţi în ipostaze total neadecvate în care li se încalcă dreptul la imagine, dreptate ş.a.m.d., uitaţi-vă că nici măcar în situaţiile în care avem imagini explicite, filmate exact de cei care ar trebui să îi protejeze”, spune Georgiana Pascu.

Ministrul Sănătății a trimis corpul de control la Târgu Jiu, dar comisia de disciplină a spitalului a ales să-și bată joc la rândul ei de pacienți prin sancțiunea pe care a dat-o angajatei.

„Sancțiunea a fost sancțiune pecuniară. Din punctul meu de vedere insuficientă”, spune Sorina Pintea, ministrul Sănătății.