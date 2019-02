Pacient în România. Carla Tănasie, „jurnalistul-chirurg al realității”: „La început, scriam și plângeam”

Digi24 vă propune, în fiecare săptămână, o serie de mini-interviuri cu jurnaliști. Aveți astfel ocazia să îi cunoașteți mai bine pe oamenii care pun de obicei întrebările și să aflați ce îi motivează.

Pe Carla Tănasie o cunoaștem din campania „Pacient în România”. Încă din copilărie a visat să fie jurnalist și spune că nu ar renunța niciodată la această profesie. Este omul care se revoltă când vede lucruri greșite sau care nu merg bine și crede că jurnalistul se poate implica mai mult în societate. În campania „Pacient în România”, Carla a întâlnit cazuri emoționante, care au impresionat-o profund și pe care și-a propus, cu tenacitatea reporterului de teren, să să le prezinte publicului și să participe astfel la rezolvarea lor.

1. Cum ai primit ideea de a face parte din această campanie?

Carla Tănasie: Am început campania Pacient în România în februarie 2018. Mă mutasem de puțin timp la Digi24 București, după șase ani de reporterie la Târgu Jiu, în Gorj, tot la Digi24, corespondent. Am fost foarte încantată de proiect, dar și puțin speriată, pentru ca nu aveam contactele necesare, nu știam pe nimeni, având în vedere că atunci începea viața mea în presa din București. Dar puține sunt lucrurile care mă sperie, așa că am început treaba.

Mă așteptam să fie greu, pentru că nu sunt niște materiale în care prezentam ceva frumos din spitalele din România, în majoritatea cazurilor. Mă așteptam să fie o reticență din partea managerilor în a mă lăsa să filmez în spitalele lor vechi și urâte, dar vorbind și explicându-le ce vreau, mulți au înțeles. Și manageri, și medici, și asistente, și pacienți. Ideea campaniei este să arătăm ce nu merge bine, ce nu funcționează, să tragem de mânecă pe cine trebuie și poate se rezolvă problemele pe care pacienții le întâlnesc zilnic în spitale.

2. Ce subiect din campanie te-a impresionat? Ce interlocutor?

Carla Tănasie: Subiectele campaniei sunt despre lipsurile din spitale, din sistem (de exemplu: medicamente, aparatură, personal) și suferința pacienților din această cauză. Și suferința este infinită. Fiecare caz mă impresionează. La început, scriam și plângeam. Și nu exagerez. Să vezi oameni care își numără zilele pentru că le lipsește un medicament e îngrozitor. Să vezi părinți disperați că nu au unde să își opereze copilul, pentru că nu sunt medici, e tragic.

Eu țin legătura cu aproape toți pacienții pe care îi filmez, pentru a vedea dacă problema lor se rezolvă până la urmă. În unele cazuri, după apariția materialelor au fost rezolvate unele probleme și oamenii îmi mulțumesc. Sunt însă și cazuri care se sfârșesc tragic și vă dau un exemplu: țineam legătura cu un pacient care avea melanom și se lupta ca statul român să îl trimită în Londra, la o operație. Era singura șansă de a supraviețui. Îmi povestea fiecare pas și fiecare răspuns pe care îl primea de la autorități și părea că este din ce în ce mai aproape de momentul în care se va urca în avion, să plece. Când am vorbit prima dată cu el, mi-a spus că trebuie sa rezolve totul în 2 luni, pentru că, altfel, va muri. Din păcate, cele 2 luni au trecut foarte repede, iar anul trecut, după Crăciun, așteptam o veste de la el. Am văzut, însă, pe pagina lui de Facebook, că prietenii îi transmiteau condoleanțe soției. Pierduse lupta. Sunt multe astfel de cazuri, iar statul român pare amorțit. Se fac pași atât de puțini și atât de încet.

3. De ce crezi că avem nevoie de această campanie la Digi24?

Carla Tănasie: Avem nevoie de această campanie pentru că numai așa se mai poate schimba ceva. Dacă în fiecare zi le arătăm autorităților că sunt oameni care nu au medicamente și pot să moară din cauza asta, dacă le arătăm că spitalele se dărâmă și sunt îmbibate în bacterii, dacă le arătăm că nu avem medici și că cei care noi credeam că sunt medici nu sunt, poate vor trata cu responsabilitate sănătatea din România.

În fiecare zi vedem că ies la suprafață nereguli atât de mari încât la unele, probabil, nici nu ne-am gândit. Și mă întreb: suntem în siguranță în vreun spital din Romania? Răspunsul meu sincer este că nu. Sistemul de sănătate a fost tratat cu multă indiferență de-a lungul anilor, deși de el depinde viața românilor. Dacă nici când e vorba de viața oamenilor autoritățile nu reactionează, nu trebuie să mai avem pretenții pentru altceva. Așa că această campanie îmi doresc să fie picătura chinezească pentru decidenți. Să-i deranjeze până vor lua în serios viața oamenilor care trăiesc în România și care plătesc taxe și impozite statului român. Medici cu salarii de peste 3.000 de euro, care ani de zile nu au îngrijit un pacient

4. Ce obstacole/dificultăți ai întâmpinat până acum și ce ți se pare că a funcționat cel mai ușor?

Carla Tănasie: Nu știu dacă pot să spun că am întâlnit obstacole, cât teama oamenilor de a vorbi. Este un lucru pe care încă nu îl înțeleg. Fie că vorbim de un medic, care din cauza lipsurilor nu își poate trata pacientul, sau că vorbim de un pacient care știe că poate să moară pentru că dintr-un spital lipsește ceva, le e frică să vorbească. Pacientului, pentru că nu vrea să pară un „reclamagiu”, să îl vadă medicii la televizor și să nu îl mai trateze cum trebuie, iar medicului sau personalului medical în general, pentru că vor fi dați afară.

Putini sunt cei care conștientizează cât de important este să spunem lucrurilor pe nume. Ușor, nu pot să spun că e ceva. În fiecare zi trebuie să conving oamenii să vorbească cu mine. Este cel mai greu lucru. Până acum nu am întâlnit ceva ușor.

5. De ce ne-ai recomanda să urmărim ediția de luni?

Carla Tănasie: Luni vom vorbi despre neregulile de la Institutul Marius Nasta. Este acolo un focar de infecție și de la acest subiect am mers mai departe cu întrebările. Vă spun doar că acolo sunt medici cu salarii de peste 3.000 de euro, care ani de zile nu au îngrijit un pacient. În dreptul lor scrie 0. Am văzut și am filmat cum familiile vin cu mâncare la rudele lor și află că de fapt decedaseră de două ore, dar medicul nu anunțase familia. Vom vorbi despre umilință, dar veți vedea și reacția ministrului Sănătății.

6. Cu ce meserie din sănătate ai asemăna munca de jurnalist TV?

Carla Tănasie: Pot să spun că meseria asta poate fi asemănată cu munca unui medic chirurg. Aflăm tot felul de informații pe care trebuie să le verificăm. Așa cum un chirurg deschide un pacient pentru a vedea dacă este chiar atât de grav precum pare și îl operează pentru a-l salva, asta facem și noi. Săpăm să vedem ce se întâmplă și cât de grav e. Facem publice informațiile și încercăm, cu ajutorul autorităților, să reparăm.

7. Cum arată o zi obișnuită de lucru pentru tine?

Carla Tănasie: În fiecare zi mă gândesc cum să abordez oamenii pentru a-i face să vorbească cu mine. Să nu le fie teamă și să își dea seama că numai dacă spunem adevărul putem schimba în bine sistemul de sănătate din România. Autoritățile nu pot ignora la infinit aceste probleme, dacă noi le spunem. Dacă nu le spunem, înseamnă că ele nu există. În rest, merg la filmare, monitorizez interviurile și scriu, iar produsul finit îl vedeți la televizor.

8. Cum reziși zi după zi de investigații în care se aduc în lumină vulnerabilitățile noastre (suferința, nedreptatea, etc.)? De unde îți iei puterea să mergi la lucru în ziua următoare?

Carla Tănasie: E greu! La un moment dat am crezut că o să am nevoie de psiholog. De când fac presă, e prima oară când chiar simt că fac ceva pentru oameni și că pot să-i ajut concret. Și fac presă de 13 ani. Îmi place Digi24 pentru că mi-a dat o libertate neașteptată și au avut încredere în mine. Îmi aleg singură subiectele, nu intervine nimeni. E foarte ok, chiar dacă e foarte multă muncă. Am plecat din redacție și la 1 noaptea, dar îmi place. Dacă nu îți place meseria asta, nu reziști la ritmul ăsta.

