Pacient în România| "În valoarea de 10 lei pe zi, să avem 3 mese este un lucru extraordinar"

Dincolo de durere, internarea in spitalele noastre lasă bolnavilor şi un gust amar la propriu. Statul a calculat că 10 lei pe zi sunt destui pentru mâncarea unui pacient, care de multe ori trebuie să ţină un regim alimentar special. Medicii se declară îngrijoraţi, dar se tem că nu pot să schimbe lucrurile în bine pentru cei pe care îi tratează. Jurnalistul Digi24 Carla Tănasie a stat de vorbă şi cu ei şi cu bolnavii din mai multe spitale într-un nou episod din campania "Pacient în România".

Am putea spune că nu este mare diferență între anii '90 și zilele noastre în privința mâncării din spitale, foarte importantă pentru sănătatea pacienților. Bolnavii reclamă de multe ori că nu este bună, că nu este proaspătă și că le este adusă în vase foarte vechi, uneori ruginite.

Am mers la Spitalul din Alexandria pentru a vedea ce mănâncă pacienții într-o zi. Prezența noastră a schimbat însă obiceiurile din spital, lucru sesizat de unul dintre bolnavi.

Pacient: Acum văd că avem totul nou, veselă, alaltăieri mi-a pus ciorba într- o cănuţă de ceai. În România asta.... pe cuvânt, nici lingură nu aveam, mâncam cu ghearele. Sâmbătă, duminică şi luni şi ieri mi-au trimis de acasă, farfuria asta şi castronelul ăsta. Acum nu a vrut să-mi mai pună în el, mi-a pus în asta.

Imediat este acuzat de directorul medical că minte.

-De ce ar minţi?

-Nu ştiu au aşa, o răutate din asta pe sistem, nu le place nimic

Un alt spital, alte obiceiuri. Pacienții de la Spitalul Județean Târgu Jiu refuză să mânânce mâncarea din spital, iar rudele vin cu plasele cu mâncare zilnic. Aici cele 3 mese dintr-o sigură zi, trebuie să se încadreze în cei 10 lei alocați.

Pacient: Mi se pare o sumă destul de mică. Consider că ar trebui un pic mai mare această sumă de bani.

-Pe cine aveţi în spital?

-Soţia cu copilul.

-Şi le duceti mâncare?

-Da.

-Ce aveţi în plase?

-Mâncare pentru ei, pentru copil în special.

Pacient: Eu am mâncat mai mult de acasă, n- am mâncat de aici şi am băut ceaiul.

-N-aș da-o nici la câine, nu o mănâncă.

-10 lei pentru 3 mese, nu e puţin?

-E puţin, dar n-avem ce face. Suntem în România.

Elisabeta Şolea, asistent dietetician: Meniul bolnavilor se stabileşte zilnic. În primul rând se ţine cont de afecţiunea fiecărui bolnav, de valoarea calorică şi bineînţeles de bugetul spitalului. Eu consider că în valoarea de 10 lei pe zi să avem 3 mese, este un lucru extraordinar.

Medic Ruxandra Constantina: De multe ori mâncarea din spitale este dezechilibrată din punct de vedere nutriţional, este monotonă, nu este atractivă, pentru că şi asta contează. Un bolnav internat în spital şi aşa nu mai are poftă de mâncare şi atunci, pe lângă faptul că trebuie să fie sănătoasă şi echilibrată, hrana ar trebui să fie diversificată şi frumos prezentată. De multe ori, să ştiţi, că succesul unui tratament medicamentos sau a unei intervenţii chirurgicale depinde foarte mult şi de nutriţie.

Alocația de hrană pentru pacienții din România este între 5 lei și 17 lei, în funcție de boala pe care o are fiecare. Pentru mâncarea nou-născuților prematur sunt alocați cei mai puțini bani, 5 lei. Copiii de până la 3 ani au mâncare asigurată în valoare de 10 lei, iar bolnavii care stau o singură zi în spital 9 lei. Cel mai mult pentru mâncare, 16,17 lei, este alocat bolnavilor de diabet, hepatită, TBC și HIV. Ministrul Sănătății recunoaște că banii sunt puțini.

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: Acum, este o problemă legată mai mult de spitalele din subordinea Ministerului Sănătății, pentru că pentru spitalele din subordinea autorităților locale există posibilitatea suplimentarii acestor tarife de către autoritățile locale. Dar la spitalele Ministerului Sănătății tarifele sunt fixe, aici încercăm să găsim soluții, pentru că tarifele sunt foarte mici.

În spitalele din străinătate, grija față de pacient este mult mai mare. Ei își pot alege ce vor să mănânce, după ce li se înmânează meniurile, ca la restaurant.

Theodor Lutz, medicul unui spital din Germania: Este întrebat la sosirea în spital, pe lângă faptul că se iau în considerare bolile, este de asemenea întrebat, dintre mai multe feluri de mâncare, ce vrea să aleagă pentru dimineaţă, prânz şi seara.