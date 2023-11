Medic de la Spitalul Târgu Jiu: Începând de duminică, spitalul nu mai asigură examinări ecografice la pacienţii prezentaţi în urgenţă

Un medic de la Spitalul din Târgu Jiu reclamă faptul că, de duminică, unitatea nu va mai asigura examinări ecografice la pacienţii prezentaţi în urgenţă, iar investigaţiile radiologice vor fi efectuate la distanţă. ”O situaţie periculoasă”, afirmă medicul. El a precizat că, încercând să discute cu conducerea spitalului a aflat că atât managerul, cât şi directorul medical, juristul şi purtătorul de cuvânt sunt în concediu. Unitatea medicală susţine că duminică este gardă de teleradiologie, dar că investigaţiile necesare vor fi făcute de medicii din urgenţă cu competenţe de ecografie.

„Acum ceva timp, am auzit pe cineva spunând că SJU TG JIU este la fel de periculos, atât pentru pacienţi cât şi pentru doctori (...) Ieri am înţeles cât de mult adevăr este în ceea ce am auzit atunci. Ieri am aflat că, începând de duminică, spitalul nu va mai asigura examinări ecografice la pacienţii prezenţaţi în urgenţă, iar investigaţiile radiologice vor fi efectuate la distanţă (adică fără medic radiolog de gardă în spital). Asta este, într-adevăr, o situaţie periculoasă, atât pentru pacient cât şi pentru medicul de gardă (chirurg de exemplu)”, a scris, vineri, pe Facebook, medicul Claudiu Soare.

Acesta afirmă că „cei care au luat această decizie se joacă cu viaţa pacienţilor”.

„Puteţi dormi liniştiţi - voi ăştia care, prin deciziile proaste, şi total imorale, şi neprincipiale aţi adus spitalul în această situaţie deplorabilă?! (...) Am fost astăzi să discut cu domniile lor: manager-concediu; director medical-concediu; jurist-concediu; purtător de cuvânt-concediu. Cine rezolvă problemele spitalului astăzi? Oare CJ şţie situaţia asta? Oare o acceptă?”, a mai scris medicul.

Potrivit acestuia, în urmă cu o lună un medic a fost sancţionat tocmai pentru că nu a făcut ecografie unei paciente care s-a prezentat în urgenţă.

„Păi când aţi fost corecţi, atunci sau acum? Sunteţi zdraveni la cap? (...) Am ales încă odată să nu tac, pentru că ştiu că de populaţia judeţului nu le pasă, dar le pasă când oamenii află şi asta îi sperie (cât de cât). Să va fie ruşine pentru situaţia în care aţi adus spitalul”, a mai transmis medicul.

Conducerea unităţii a transmis că situaţia se referă doar la ziua de duminică, dar că pacienţii vor beneficia de investigaţii medicale, potrivit News.ro.

„Menţionăm că, în cursul zilei 19.11.2023, când la Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală din Spitalul Tudor Vladimirescu va fi gardă de teleradiologie, medicii din Unitatea de Primiri Urgenţe, cu competenţe în ecografie, vor efectua ecografii abdominale pacienţilor care vor necesita această investigaţie. De asemenea, pacienţii vor putea beneficia, dacă va fi nevoie, şi de investigaţii CT, investigaţie imagistică superioară ecografiei”, a transmis conducerea spitalului.

„Asigurăm pacienţii de calitatea serviciilor medicale oferite de medicii din Unitatea de Primiri Urgenţe, cât şi de specialiştii în Radiologie şi imagistică medicală”, au adăugat reprezentanţii unităţii medicale.

Editor : Liviu Cojan