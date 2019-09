Pacienții internați la Psihiatrie în Târgoviște dorm pe burete. Managerul spitalului: Nu pot să vorbesc cu fiecare pacient

Controale la secția de psihiatrie a Spitalului Județean din Târgoviște după ce campania „Pacient în România” a dezvăluit condițiile improprii în care sunt internați acolo bolnavii. După aproape două săptămâni, inspectorii Consiliului de Monitorizare au ajuns la Târgoviște. Dar șefii spitalului fuseseră preveniți că urmează un control, așa că au avut timp să se pregătească.

Este ora 9.30. Președintele Consiliului de Monitorizare împreună cu un inspector și alți 2 experți independenți intră pe poarta secției de Psihiatrie din Târgoviște. Am primit asigurări că la control putem participa și noi. Chiar înainte să intrăm în secție, apar primele indicii că vizita neanunțată a inspectorilor era deja cunoscută și așteptată de conducerea spitalului.

Asistentul-șef al secției anunță conducerea spitalului, care dă asigurări că va trimite un reprezentant pentru a însoți inspectorii. Timpul trece și nu vine nimeni, așa că oficialii decid să intre.

Probabil vă întrebați cine este acest Consiliul de Monitorizare. E normal ca foarte puțini dintre dumneavoastră să fi auzit despre această instituție, din cauza slabei activități.

Consiliul de Monitorizare a fost înființat în urmă cu 3 ani și ar trebui să se asigure că sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilități, așa cum sunt prevăzute în convenția ONU, ratificată de țara noastră.

E condus de Florinel Butnaru, intrat în Parlament pe listele partidului lui Dan Diaconescu și care a trecut la PSD în 2013. Butnaru e șeful Consiliului din 2016, când i s-a încheiat mandatul de parlamentar, dar nimic din CV-ul său nu-l recomandă pentru a se ocupa de problemele persoanelor cu dizabilități. Chiar dacă a fost vicepreşedinte al Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat, are un trecut controversat.

CNSAS:„...aflat în detenție la Penitenciarul Poarta Albă, a fost recrutat pentru a furniza informații despre deținuți (...) la data de 18.021987 a semnat un Angajament, preluând numele conspirativ Radu. (...) Nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securității.”

Saltelele și pernele sunt niște bucăți de burete

Vizita începe cu multe poze. În timp ce Florinel Butnariu fotografiază atent ușile saloanelor, noi vedem că pentru pacienți nu s-a schimbat nimic. Saltelele și pernele sunt tot niște bucăți de burete, iar oamenii se vaită în continuare că nu le ajunge mâncarea și că nu au unde să se spele.

Vorbele bolnavilor trec foarte ușor pe la urechile inspectorilor, care continuă să facă poze.

Asistentul-șef care însoțește inspectorii explică și cum a ajuns buretele pe post de pernă și saltea.

„Am primit bucăți mai mari. Am tăiat cu caterul și am creat câte o pernă. (Ați primit o bucată de burete mare?) Mai multe bucăți mari, pe care le-am secționat și le-am scos la nivelul unei perne să putem să le punem în huse”, spune un asistent-șef.

„Aici ține de managerul spitalului. Considerăm că este inadminisibil și vom lua măsuri în raportul pe care il vom face”, spune Florinel Butnaru, președinte Consiliul de Monitorizare.

Președintele Consiliului de monitorizare face și o observație în privința lenjeriei de pat, degradată vizibil.

După ce am vizitat saloanele, asistentul-șef ne arată camera de izolare, acolo unde pacienții foarte agitați sunt ținuți până se liniștesc: „Miroase foarte urât aici, miroase a mucegai. Transpirând intens tot condensul se duce cumva după aceste plăci care nu sunt matematic izolate de zid”.

În loc să constate neregulile, președintele Consiliului de Monitorizare are mai multe întrebări.

Sistemul de supraveghere din camera de izolare nu funcționează nici ele.

Nici în privința acoperișului spitalului nu s-a schimbat nimic. Butoaiele în care cade apa când ploua, pentru a nu ajunge direct în saloane, sunt tot acolo.

Inspectorii ajung și la secția de psihiatrie pediatrică. Aici suntem întâmpinați de copii care sunt în căutare de afecțiune. Nu primesc des îmbrățișări pentru ca personalul secției e insuficient.

Concluziile inspecției

Au trecut 2 ore și inspectorii se pregătesc să tragă concluziile vizitei.

„Igienizarea nu s-a făcut de foarte mult timp și recomandăm ca această igienizare, la această secție, să se facă cel puțin din 6 în 6 luni. S-a făcut la un an, un an și ceva, ceea ce e foarte mult. Nu au personal de curățenie. Este inadmisibil. Urgent trebuie refăcut acoperișul și izolația hidro, o altă urgență este aceea de refăcut grupurile sanitare.. o altă urgență în prag de iarnă e sistemul de încălzire, saltelele și pernele și lenjeria pacienților trebuie de urgență schimbată”, spune Florinel Butnaru, președinte Consiliul de Monitorizare.

La finalul vizitei, echipa de monitorizare își dă seama că încă nu s-au întâlnit cu nimeni din conducerea spitalului.

Ajunși în fața ușii managerului inspectorii sunt ținuți la ușă minute bune.

Într-un final managerul iese din birou, dar are o dorință.

În timp ce așteptăm la ușă încheierea discuțiilor dintre manager si înspectori, directorul de îngrijiri ne abordează.

Managerul spitalului nu a schimbat nimic in sectia de psihiatrie. A trecut o saptamana de cand am aratat public neregulile de acolo, iar singurul lucru schimbat este ca medicul sef al sectiei, care ne a acordat un interviu este cercetat acum in comisia de disciplina.

„Care este motivul pentru care este cercetat medicul care a dat interviul? Sunt proceduri interne ale spitalului și nu vreau să vă încarc memoria foarte mult. (Nu vă faceți griji pentru memoria mea.) Eu, ca doctor, trebuie să îmi fac griji. (Trebuie să vă faceți griji pentru pacienții internați aici, nu pentru mine. Vă mulțumesc”.

În birou, managerul le-a spus inspectorilor că a trimis în urmă cu mai mult timp saltele noi și noptiere în secția de psihiatrie.

Directorul de îngirjiri îl contrazice pe manager.

Controlul fusese anunțat

Saltelele chiar au ajuns în secție dupa vizita inspectorilor, dar erau prea mari și nu încăpeau pe paturile spitalului. Înainte de a pleca medicul șef al secției de psihiatrie care a avut curaj să vorbească public despre toate neregulile, ne confirmă bănuielile de la intrarea inspectorilor în secție: controlul fusese anunțat.

„Nu stiu cum , dar acest control a ajuns la urechile managerului. Toata ziua de ieri s-a făcut curat. S-a pus hârtie igienică la pacienți, lucru care nu s-a mai văzut până acum.

Cu controale anunțate sau nu, pacienții și nemulțumirile lor rămân pe ultimul loc.

„Daca noi nu i-am intrebat puteau sa ne arate ei nemultumirile. Nu ne mai criticati ca n au fost intrebati pacientii, poate n au fost de mine pers. ei nicodata nu si au expirmat nem, de asta a ajuns psihiatria aici. Trebuie sa venim noi in intampinarea lor sa i intrebam”, spune Florinel Butnaru, președintele, Consiliul de Monitorizare.

„Nu pot să vorbesc cu fiecare pacient. Îmi pretindeți prea mult”, spune managerul spitalului.

Cel care trebuie să schimbe condiţiile în care stau pacienţii în secţia de psihiatrie are alte griji.