Dezvăluirile unui medic din secția de psihiatrie: E o umilință să îi cari cu țolul, să-i dai mâncare proastă și puțină

După incidentele sângeroase de la Săpoca, unde un pacient şi-a atacat colegii de salon şi a ucis şapte oameni, medicii și asistenții încep să vorbească despre condițiile din spitalele și secțiile de psihiatrie. Uitate ani la rând de ministerul Sănătăţii, aceste bombe cu ceas stau să explodeze şi să facă alte victime, spune un doctor, în exclusivitate pentru campania Digi24 "Pacient în România". La secția de psihiatrie acuți la Spitalul Județean Târgoviște, pacienții sunt ținuți în condiții mizere, dar directorii consideră minore problemele semnalate de personalul medical.

Suntem la secția exterioară de psihiatrie a spitalului județean din Târgoviște, aici sunt 75 de paturi, iar la fiecare 24 de ore mai vin 15 pacienți. Medicii spun că 40% dintre ei nu ar avea ce căuta aici. Unii pacienți ajung la psihiatrie chiar dacă diagnosticul lor nu are nicio legătură cu această secție.

Cei care chiar au nevoie de terapie nu au un spațiul potrivit, așa că i-am găsit aliniați pe scaune, uitându-se la televizor, păziți de un angajat al firmei de pază. În saloane imaginea este și mai sumbră. Un pacient nu se putea ridica din pat pentru că pantalonii în care era îmbrăcat erau prea mari și cădeau de pe el. Sunt prea puțini angajaţi care să-l ajute.

Asistentă: Noaptea, de exemplu, suntem două asistente pe 75 de paturi și mai coborăm și 2 etaje dacă vin urgențele. Noi nu mai putem, chiar nu mai putem. Cred că 99% dintre colegi se gândesc să plece.

Și nu e singura problemă.

Lorentina Florescu, medic șef Secția Acuți: Un singur psiholog, ăsta este normativul, cum să ai un psiholog la 75 de paturi. Până în cazul Sapoca nu ne-a întrebat nimeni nimic, am făcut n memorii peste tot. Nu vrea nimeni să facă ceva pentru psihiatrie, ne-au uitat.

De fapt, aproape tot spitalul din Târgoviște se confruntă cu lipsa de personal. Din acest motiv a apărut un fenomen care ar putea avea consecințe grave: bolnavi care nu au ce să caute la psihiatrie sunt trimiși la această secție.

Asistentă: Spun Cardiologia nu are loc, păi bun și dacă nu are loc, asta ce înseamnă? De când rezolvă psihiatria un puseu de tensiune? Am avut un pacient care spunea că nu are ce căuta acolo, el era cu sindrom diareic, dar neprimindu-l nicio altă secție s-au gândit să-l trimită pe o altă secție.

Directorul medical recunoaște problema, dar nu o vede ca pe un capăt de țară.

Andrei Tomescu, director medical: Nu numai la psihiatrie ajung pacienți care nu ar trebui să ajungă la psihiatrie. Sunt situații de genul ăsta, se remediază, se discută, nu cred că e un capăt de țară. Dar plimbarea asta între secții ia timp din viața pacientului. Ajung acolo, dar nu cred că rămân acolo internați. Dar de ce să ajungă acolo dacă nu sunt cazuri de psihiatrie? În momentul în care ai 200 de prezentări la UPU, eu cred că ești supus și greșelii. Eu nu cred că asta e o problemă.

Secția de psihiatrie este la etajul 2 al unei clădiri fără lift. Așa că ...

Asistentă: Îi urcăm cu păturile, mai trezim un bolnav doi, care considerăm noi că sunt mai ok și îi urcăm, pentru că vin pacienți și la 100 de kilograme. Trebuie cel puțin 6 inși ca să putem să-i cărăm.

Lista umilințelor prin care trec pacienții care ajung la psihiatrie este completată în fiecare zi.

Lorentina Florescu, medic-șef: Am făcut sute de referate să avem lift, asta e o mare problemă.

Lorentina Florescu, medic-șef: E o umilință asta să îl cari cu țolul, e o umilință să-i dai mâncare așa de proastă și puțină. Este extrem de puțină, pacienții vin și reclamă că nu s-au săturat și mănâncă pâine goală.

În saloane pacienții stau în codiții nedemne. Secția de psihiatrie acuți functionează intr o clădire separată de birourile conducerii și de celeltalte secții, așa că directorii ajung mai rar să vadă condițiile de aici. Managerul spitalului vede doar probleme... minore. I-am arătat imaginile din secție și directoarei de îngrijiri care e refuzat un interviu, dar ne-a promis o discuție sinceră.

-Este o bucată de burete pe post de pernă.

-Când erau astea așa?

-Vineri. Este un pat dintr-un salon în care erau pacienți, lenjerii extrem de murdare.

-Asta este o deficiență a personalului de acolo, nu a spitalului.

După ce scuză conducerea spitalului, directorul de îngrijiri are o altă preocupare.

-Cei de acolo știu că ați fost acolo și ați făcut pozele astea?

Întrebarea e pusă cu un scop clar. A doua zi după vizita noastră la spital a fost convocată o ședintă cu toți medicii, iar șeful secției psihiatrie a fost în vizorul conducerii și avertizat că va fi cercetat în comisia de disciplină pentru că a denigrat spitalul. Au fost schimbate și lenjeriile... cu unele aproape la fel.

Lorentina Florescu, medic-șef: Eu am vorbit întotdeauna, nu mi-a fost frică de nimeni. Probabil o să mă dinamiteze acum conducerea, dar nu e o problemă, ăsta e adevărul, n-au băgat niciodată în secție vreun ban.

Pentru pacienți situația nu se va schimba prea curând. Vine iarna, iar centrala nu fucționează și prin acoperiș plouă. Medicii au cumpărat butoaie, care au fost puse în pod ca să strângă apa de ploaie și să protejeze tavanele saloanelor.

În timp ce problemele din secția de psihiatrie se văd cu ochiul liber, directorul medical ne vorbește senin despre investițiile care se desfășoară aici încă din primăvară și susține că muncitorii repară chiar acum acoperișul prin care plouă.

Andrei Tomescu, director medical Sp. Târgoviște: O investiție mare este deja în derulare, este in curs de derulare și anume repararea acoperișului și centralei termice. Asta despre care vă spun este în derulare și face parte din planul de investiții pe 2019.

-Când au început lucrările?

-În primăvara acestui an.

-Și încă nu sunt gata?

-Nu, nu sunt gata încă.

-Dar sunteți sigur că se lucrează? Pentru că noi am fost acolo și nu am văzut nicio mișcare.

-Aici n-aș ști să vă răspund.

Că directorul medical minte, ne confirmă imediat directorul de îngrijiri.

-Lucrările pentru acoperiș și igienizarea întregii secții sunt cuprinse într-o achizitie de lucrări pentru tot spitalul.

-Deci nu se desfășoară lucrări acum, acolo?

-Nu, nu, urmează acum e procedură de achiziție și nu știu cât durează.

Ministrul Sănătății recunoaște că 80% dinte managerii de spitale nu au ce căuta în funcții și totuși nu-i schimbă nimeni, chiar daca mentalitatea lor afectează demnitatea pacienților.

Lorentina Florescu, medic-șef Psihiatrie: Atât ni se dă, atât am acceptat. Am vrut cu toții să stăm în gunoi pentru că atunci când spui adevărul, mi s-a atras și mie atenția să nu vorbesc pentru că o să o încurc. Știți ce fac colegii? Pleacă. Sunt oameni care așteaptă de 10,15 ani să se îmbunătățească situația.