Dan Morega a fost trimis la Psihiatrie, după ce a lovit și a înjurat o jurnalistă Digi24 

Fostul prefect al judeţului Gorj, Dan Ilie Morega, a chemat vineri ambulanţa după ce poliţiştii au venit să îl audieze pentru agresarea jurnalistei Digi24, Anamaria Ianc, iar cadrele medicale au decis să îl trimită la Psihiatrie pentru un consult.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj au anunţat că Dan Ilie Morega fusese citat pentru a fi audiat în legătură cu agresarea jurnalistei.

Poliţiştii au mers la biroul lui Morega pentru a-l duce la secţie, iar fostul prefect a afirmat că îi este rău şi a chemat ambulanţa. El a fost dus la spital, iar cadrele medicale au decis să îl trimită la secţia de Psihiatrie pentru un consult, potrivit News.ro.

La ora transmiterii acestei ştiri, fostul prefect nu fusese internat.



Poliţiştii din Gorj au deschis o anchetă după ce Dan Ilie Morega a lovit-o, vineri, pe jurnalista Digi24 Anamaria Ianc. Apoi, fostul prefect i-a ameninţat pe ziarişti că vor răspunde penal.

VEZI VIDEO AICI



„În această după-amiază, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi de către o femeie, în vârstă de 34 de ani, din localitate, cu privire la faptul că în timp ce se afla în timpul serviciului, a fost agresată fizic de un bărbat, în vârstă de 78 de ani, din municipiu. La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie sprijinit de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj”, au arătat poliţiştii.

Ei au precizat că în această cauză a fost deschis dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.

Jurnalista Digi 24 a mers la biroul lui Dan Ilie Morega pentru a obţine o declaraţie de la fostul prefect, iar bărbatul a lovit-o şi a dat-o afară din clădire. La scurt timp după acest incident, Morega i-a ameninţat pe jurnalişti că „vor răspunde toţi penal”.

Dan Ilie Morega s-a ales cu un nou dosar penal după ce a condus o maşină pe o stradă din Târgu Jiu şi a lovit un autoturism. Nu au fost persoane rănite în urma acestui eveniment.



În ultima perioadă, Dan Ilie Morega, care are permisul retras din motive medicale, a fost depistat de mai multe ori la volan deşi nu mai are permis de conducere, de patru ori în judeţul Gorj, o dată în judeţul Mehedinţi şi o dată în Bucureşti.



Cel mai recent astfel de incident a avut loc în 13 martie, în Bucureşti, Dan Ilie Morega fiind cercetat sub control judiciar după ce a condus o maşină deşi avea permisul retras pe motive medicale, iar el are interdicţia de a mai conduce vehicule pe drumurile publice.



La sfârşitul lunii februarie, el a fost internat în secţia de Psihiatrie pentru realizarea unei expertize care să stabilească dacă mai poate conduce vehicule, acesta având interdicţie de a mai conduce timp de 6 luni, timp în care va urma un tratament.

„Nu le iau, dar după o lună vă asigur că o să conduc”, afirma Morega după externare, referindu-se la medicamente.

