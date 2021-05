Povestea pacientei care s-a temut de vaccin, dar a făcut o formă gravă de COVID: „De 3 ori îmi pare rău. E o siguranță pentru viață”

Infecția cu noul coronavirus lasă urme în organismul uman pentru mult timp. Chiar dacă pacienții scapă de virus, urmele lui rămân, în special la cei care au făcut forme de boală moderate și severe. Și vorbim în special despre probleme respiratorii și oboseală excesivă, care au neapărată nevoie de recuperare post COVID. Urmăriți într-un nou reportaj „Pacient în România” cum se face această recuperare la Institutul Marius Nasta din Capitală. Acolo, am găsit o pacientă care a avut o formă severă a bolii și acum regretă că nu a făcut vaccinul la timp.

Evdochia Parfon, pacientă: A fost foarte, foarte greu. Niciodată n-am fost bolnavă, dar așa ceva nu am putut să văd. Am suferit mult. Sunt niște dureri groaznice, cu febră, cu diaree, nu poți să mănânci, vomiți. Vrei să te scoli din pat, nu poți, abia reușești să faci doi pași și obosești, iar la pat. Ești ca un om beat, ca o legumă. Nu ești bun de nimic.

Evdochia Parfon are 61 de ani și s-a luptat cu boala două săptămâni. A învins virusul până la urmă, dar organismul i-a rămas slăbit. Astfel că, din secția COVID nu a plecat acasă, ci a fost mutată de medici în zona verde pentru recuperare. Are plămânii afectați în proporție de 56%.

Alina Croitoru, medic pneumolog la Institutul „Marius Nasta”: Cei care fac formele severe și foarte severe se resimt cel mai mult. Rămân cu plămânii afectați de acest virus și din punct de vedere funcțional rămân cu o dispnee la efort, adică cu oboseală foarte grea în respirație. Practic, pentru ei este ca și cum ar urca pe muntele Everest fără oxigen.

Pacienta trebuie să continue recuperarea acasă. Și pentru că nu va putea să facă exerciții pe bicicletă, este învățată de kinetoterapeut cu ce să le înlocuiască.

Aleandru Pahonțu, kinetoterapeut: Suntem doi kinetoterapeuți și avem următoarele secții la care mergem: ATI COVID normală și caravana COVID, în total 15 paturi de pacienți grav cu care trebuie să lucrezi între o jumătate de oră și o oră, cu fiecare. Apoi e secția medicală COVID, care are 80 de pacienți. Nu reușim să mergem la toți... Și suntem doi oameni. Dacă unul dintre noi se îmbolnăvește sau e în concediu, rămâne unul singur pe tot spitalul.

Din sala de kinetoterapie, unde face exerciții 10-15 minute, pacienta merge în alt cabinet pentru spirometrie, procedura care arată problemele de respirație. Medicii spun că aproape 40% dintre pacienții COVID rămân cu sechele și au nevoie de o astfel de recuperare.

Roxana Nemeş-şef laborator Explorări Funcţionale: E o investigație foarte importantă, la care se adaugă testarea la efort, testul de mers de 6 minute, dar și testarea cardiopulmonară la efort.

Din echipa de recuperare face parte și un medic diabetolog, pentru că pacienții trebuie să fie atenți și la regimul alimentar.

Oana Parliţeanu, medic primar Diabet şi Nutriţie: După infecția cu COVID, în special pentru persoanele care au avut o formă severă de boală, noi recomandăm o nutriție un pic hipercalorică, adică mai multe calorii, mai multă mâncare, pentru că în prima fază pacientul are și o intoleranță digestivă. Nu poate să mănânce, are greață, varsă, are inapetență, nu suportă să vadă mâncarea. Recomandăm să reia treptat alimentația, cu proteine de calitate superioară - carne, lapte, brânză, ou, evident, fiecare cât poate să mănânce, cu lactate zilnic în alimentație și cu legume verzi și fructe, pentru a reface deficitul de minerale și de vitamine.

Institutul Marius Nasta va avea în curând un compartiment de recuperare pentru pacienții care au rămas cu sechele post-COVID. În continuare însă deficitul de personal rămâne o problemă.

Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta”: Compartimentul va însemna un număr de paturi dedicate sindromului post-COVID, de reabilitare. Vor fi dedicate atât pacienților de la Marius Nasta, cât și pacienților altor secții COVID, care nu pot fi trimiși acasă în siguranță pentru că necesită înca supraveghere sau dependență de oxigen. Kinetoterapeuții sunt puțini, va trebui să angajăm. Iar în ceea ce privește personalul mediu, vom reorganiza paturile existente și personalul după ce vom primi avizul temporar de la DSP.

Evdochia Parhon a trecut printr-o formă severă a bolii și pentru că nu a făcut vaccinul anti-COVID. Spune că i-a fost teamă, dar acum vrea să se imunizeze.

Evdochia Parfon, pacientă: Prima dată mi-a fost frică, am ezitat de două ori. Acum m-am înscris la medicul de familie și a zis să mai aștept. O să insist acum, când ies. Îmi pare rău, de 3 ori îmi pare rău. Că e o siguranță pentru viață, să nu ne îmbolnăvim. Nu trebuie să ne luăm după nimeni, trebuie să gândim noi, cu mintea noastră.

Medic: Cred că dacă ar fi făcut vaccinul ar fi făcut o formă mai ușoară, care să nu necesite spitalizare și care să nu-i pună viață în pericol, așa cum s-a întâmplat.

Evdochia Parfon, pacientă: Trebuie să facem vaccinul ca să nu ajungem în situația asta, atât de grea, grea rău. Da, suferință mare! Nu vreau să treacă nimeni prin ce am trecut noi, ăștia care am rămas cu urmări după COVID.

Între timp, Evdochia a terminat ședinta de recuperare. Este ultima zi de spitalizare. Va continua acasă exercițiile pe care le-a învățat în spital, iar peste o lună se va întoarce la control.

Evdochia Parfon, pacientă: Sunt cea mai fericită că am trecut prin acest moment și că plec acasă. Mă simt foarte bine, sunt alt om și rog pe toată lumea să se vaccineze, ca să fim în siguranță toți. Azi e ultima zi și plec acasă. Sunt foarte fericită că toată echipa m-a ajutat, doamna doctor și tot personalul sunt oameni de nota 10. Sunt îngerii care au grijă de noi, ca să putem ieși la mal.