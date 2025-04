Actriţa Anjelica Huston dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer: „Am reuşit să supravieţuiesc şi sunt mândră”

Actriţa americană Anjelica Huston ("The Witches", 1990) a dezvăluit că a trecut printr-o "luptă cu cancerul", în mod discret, în urmă cu şase ani, relatează joi agenţia EFE care citează revista People.

Actriţa, în vârstă de 76 de ani, a explicat într-un interviu acordat publicaţiei americane că a fost diagnosticată după lansarea filmului "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", în 2019, dar nu a dezvăluit tipul de cancer de care a suferit.

"A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine.... Am reuşit să supravieţuiesc şi sunt mândră de mine", a declarat Anjelica Huston, precizând că una dintre lecţiile pe care le-a învăţat cu această ocazie a fost să nu ia viaţa "prea în serios".

Actriţa a spus că, după o luptă de doi ani cu boala, a atins "pragul de patru ani" fără cancer, ceea ce "înseamnă foarte mult pentru mine", scrie Agerpres.

"Sunt foarte mândră de mine şi am fost foarte norocoasă. Medicii mei au fost minunaţi", a declarat actriţa din "The Grifters", adăugând că în ziua în care a aflat că nu mai are cancer a sărbătorit într-un mod simplu, plimbându-se prin grădina ei şi mirosind trandafirii.

Huston a explicat că a luat decizia de a vorbi despre experienţa ei cu cancerul pentru că erau "atât de multe de spus".

"Uneori simţi că nu vrei să vorbeşti despre asta, din motive evidente, dar sunt multe de zis, trebuie să le spui şi să sărbătoreşti faptul că ai trecut peste asta", a declarat ea.

Actriţa a jucat recent în serialul BBC "Towards Zero" şi urmează să apară în spin-off-ul din universul "John Wick" intitulat "Ballerina", precum şi în pelicula "The Christmas Witch Trial of La Befana".

