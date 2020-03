Programul ratat de vaccinare care a dus la moartea a peste 17.000 de femei din România. Un milion de doze, aruncate

Un program de vaccinare ratat de statul român a dus la decesul a peste 17.000 de femei în ultimii 10 ani. Am ajuns aici pentru că în 2008, autoritățile nu au reușit să le explice mamelor de ce fetele lor trebuie să facă acest vaccin. Campania a fost reluată, în urmă cu o lună. Este a cincea tentativă a ministerului Sănătății de a duce la capăt vaccinarea anti-HPV.

„În anul 2008, am avut prima campanie, care după cum știm a eșuat, a fost reluată în 2009 cu un eșec. În 2013, a fost introdus din nou în programul de vaccinare, vaccinurile HPV și noi am colectat atunci în jur de 6.000 de cereri care nu și-au găsit în final o rezolvare, adică ministerul sănătății nu a cumpărat până la momentul respectiv vaccinul HPV. În 2017, am început încă o dată să colectăm cererile, deci a patra oară și în 2020 am reușim să vaccinam fetițele ale căror părinți au depus cereri în 2017-2018”, spune Gindrovel Dumitra, medic de familie.

Așa arată în România dezinteresul pentru salvarea de vieți. Vaccinul anti-HPV nu este obligatoriu. Însă Organizația Mondială a Sănătății îl recomandă fetelor între 11 și 14 ani și e oferit gratuit de stat pentru această categorie de vârstă, după ce părinții îl solicită medicului de familie.

În perioada 2017-2018, în cabinetele medicilor de familie din țară, părinții au făcut 8.800 de solicitări pentru a-și vaccina fetițele anti HPV. În anul 2019, numărul solicitărilor a crescut și a ajuns la peste 14.400.

Deși părinții au făcut cereri în urmă 3 ani, Ministerul Sănătății abia anul acesta acordă importanță prevenirii acestei boi care ucide femei ce-ar putea fi salvate. 1.700 mor în fiecare an și tot anual apar 3.700 de cazuri noi.

„Infecția HPV este o infecție care se produce de obicei curând după primul contact sexual în care un virus ajunge la nivelul colului uterin, unde în anumite situații să genereze anumite leziuni. Mai întâi se produce infecția. Dacă nu sunt tratate vom ajunge ca... cancerul să apară cu forme avansate”, spune Gindrovel Dumitra.

„Ministerul Sănătății a reluat campania de vaccinare HPV. În luna ianuarie s-au vaccinat 2.300 de fetițe între 11 și 14 ani și peste 1.600 de fetițe peste 15 ani”, declară Nelu Tătaru, secretar de stat la Ministerul Sănătății.

Vaccinul poate fi făcut la orice vârstă, însă cine are peste 15 ani trebuie să-l plătească, iar o doză costă 150 de euro. Fetele care au între 11 și 14 ani trebuie să facă 2 doze, iar persoanele care au peste 15 ani, 3 doze.

Un milion de doze au fost aruncate în 2018

Cum am ajuns să începem o campanie de vaccinare atât de târziu, după repetate încercări eșuate și când alte state aproape au eliminat boala? Pentru că la noi, autoritățile nu au știut să explice că vaccinul poate salva vieți. Așa s-a ajuns ca, în 2008, când a început prima campanie, un milion de doze să fie aruncate.

„Anul 2009 este anul de cotitura când toate vaccinurilor au început să scadă în România și continuă și în ziua de azi”, spune Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie.

Ce au făcut autoritățile din România în fața curentului anti vaccin? Nimic.

Femeile au refuzat să se vaccineze, convinse de mesajele celor care sunt împotriva vaccinării. Laura Doană este una dintre fetele care au beneficiat de vaccin în ciuda rezistenței de la acel moment.

„Este mai bine să previn din timp cancerul de col uterin și încă un motiv, mama mea are cancer de col uterin. (Cum ați aflat atunci?) S-a făcut campanie la școală, domnul doctor ne-a prezentat vaccinul și în urma prezentării am luat decizia să îl facem”, spune Laura Doană, vaccinata în 2008.

Angela Călugărescu este directorul unei școli din Dolj. Era în această funcție și în 2008, la prima încercare de pornire a campaniei de vaccinare anti HPV. Spune că a vorbit despre importanța imunizării, dar s-a lovit de reticența mamelor. În cazul fiicei sale, decizia a fost limpede.

„Am zis, o să vorbesc cu fetiţa şi răspunsul era clar 100% pozitiv. Am mers acasă, i-am spus fetiței despre ce e vorba. În prima fază, ştiti copilul este reticent la înțepături, i-am spus, sănătatea noastră este atât de importantă și vedem la tv atâtea cazuri de mămici, de tinere, care ajung în momentul acela nefericit și am spus, haide, pentru o înțepătură cred că merită”, spune Angela Călugărescu, mama, director școală.

„Acesta este vaccinul împotriva HPV pe care l-am primit de la DSP, deocamdată am primit vaccin doar pentru fetițele pentru care părinții au făcut cereri în 2017, când ne cam pierdusem orice speranță. Vaccinul a tot fost în program, dar a fost teoretic și văzând că nu mai apare vaccinul la cererile pe care le facem, noi am renunțat să mai solicităm pentru că ce le dădeam parintilor?”, spune Sandra Alexiu, medic de familie.

17.000 de femei au murit din cauza cancerului de col uterin, în ultimii 10 ani

Sunt 12 ani de când statul a pornit prima campanie de vaccinare anti-HPV. Una ratată. În ultimul deceniu, 17 mii de femei s-au stins din cauza unei boli ce poate fi prevenită prin imunizare. Cancerul de col uterin aproape nu mai există în statele civilizate.

„Sunt 10 ani, 11 ani în care Marea Britanie a vaccinat cu o acoperire vaccinală de peste 80%, timp pe care România l-a pierdut, pentru că efectiv va trebui să mai așteptăm încă 10 ani ca femeile din România să nu mai aibă parte de aceasta infecție HPV și mai ales să nu se întâmple să diagnosticam cancer de col uterin în stadii avansate”, spune Gindrovel Dumitra.

„Nu au fost prinse în buget, nu au fost bani pentru acest vaccin, nu a fost în strategia de sănătate, nu a fost obiectul fiecărui ministru care a fost la Ministerul Sănătății, nu a considerat că e suficient de important, poate pentru că s-au temut din cauza campaniei eșuate din 2008, poate n-au considerat că e cazul, au fost o grămadă de greșeli care s-au rostolgoit, realmente nu a fost o prioritate pentru nimeni din minister”, spune Sandra Alexiu, medic de familie.

Din 2008 și până în prezent, pentru 12 miniștri, viața femeilor amenințate de cancerul de col uterin NU a fost o prioritate.

Australia și Canada aproape au eliminat infecția cu HPV

Pentru că unele țări, precum Australia și Canada, aproape au eliminat boala, Organizația Mondială a Sănătății și-a propus ca, până în 2030, și Europa să facă același lucru pentru femeile sale.

„Pierdem acele femei care se află la vârsta fertilă. Sunt femeile din grupa de vârstă 20, 25, 45 de ani, care sunt mame, soții și care lasă în urmă tragedii. Conform ultimelor date, se pare că tocmai în acele medii cu studii superioare întâlnim reticența la vaccinare, în general. Dacă am fi început acest program de vaccinare în 2008, 2009, am fi avut o acoperire vaccinală precum Marea Britanie. Din cele 1.700 de femei pe care, Doamne fereste, le vom pierde de acum înainte, multe dintre ele ar fi putut fi salvate”, spune Gindrovel Dumitra, medic de familie.

„În următoarea perisoada vom dezvolta și o campanie media. Vom face o campanie a exemplelor. O să vedem că fetițele care s-au vaccinat în 2007 sunt mame și n-au nicio patologie în momentul asta”, spune Nelu Tataru, secretar de stat.

În timp ce în România ne confruntăm cu prejudecăți, în țările dezvoltate, programul de vaccinare a fost extins și pentru băieți, deoarece virusul se transmite pe cale sexuală.

„Eu sunt mamă de baieți, vă mărturisesc că am decis fără prea multă îndoială să investesc în dozele necesare pentru a mi imuniza ambii băieți. Am cumpărat acest vaccin din buzunarul propriu și în scurt timp vom începe schema de imunizare în familia mea. Statul român ... aș vrea să-l văd că desfășoară un adevarat program național măcar pentru fete”, spune Ana Măiță.

Ministerul Sănătății a cumpărat până acum 20.000 de doze de vaccin și va mai lua 40.000 entru a începe vaccinarea fetelor înscrise pe listă în 2019.

„Dacă poți să previi un lucru rău, de ce să nu o faci? În general, în viată, ți se întâmplă ceva rau și spui, dacă as fi putut să previn, dacă aș fi putut face ceva dinainte, nu mi s-ar fi întâmplat, iar viața, sănătatea noastră, a femeilor... nu se compară cu nimic”, spune o mamă.

„Dacă România nu schimbă complet această viziune și nu vom investi în prevenție, degeaba investim în spitale, servicii, sigur că e util, dar noi folosim aparatura modernă ca să putem stadializa un cancer care este foarte avansat, de ce să mai ajungem acolo când am putea să prevenim”, spune Sandra Alexiu, medic.

Editor web: C.T.