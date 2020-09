Pacienți asimptomatici, dar contagioși au plecat acasă cu taxiul sau mijloace de transport în comun. Raed Arafat: Să aștepte ambulanța!

Avertisment pentru persoanele depistate cu COVID-19 care vor să se externeze înainte de cele 14 zile de la confirmare: nu plecați din spital cu un mijloc de transport în comun! Chiar dacă nu aveți simptome, sunteți contagioși. Unele persoane nu au respectat regula și au plecat din spital cu taxiul, de pildă, deși transferul acasă ar fi trebuit să facă doar cu ambulanța.

Marian și iubita lui au fost confirmați cu COVID-19 la mijlocul lunii august. Nu au avut simptome, în afară de o ușoară pierdere a mirosului și a gustului. Cei doi au fost internați în spital pentru o evaluare medicală și s-au externat după 48 de ore.

„Am coborât, am constatat că mai era o persoană externată acolo. Și ne-am trezit că medicul sau persoana care ne-a condus - e posibil să fi fost medicul virusolog, însă în interiorul spitalului toată lumea poartă măști și viziere, mănuși, combinezoane, nu poți să-i recunoști, nu poți să știi cu cine stai de vorbă acolo. Și persoana a vrut să plece. Și am fost mirați, am spus: bine, ne lăsați aici, în curtea spitalului, ce se întâmplă cu noi? Și a spus: Păi, plecați cu mașina acasă. Și eu am spus: bine, dar noi am fost aduși cu salvarea. Dacă veneam cu mașina sigur că urcam în mașină și plecam acasă, însă DSP-ul ne-a anunțat încă din prima zi că nu trebuie să folosim niciun alt mod de transport decât ambulanța. Am insistat, persoana respectivă ne-a sugerat să luăm taxiul”, a povestit pentru Digi24 Marian Ivan, fost pacient COVID-19.

Spitalul neagă acuzațiile

Reacția Spitalului „Victor Babeș” nu a întârziat să apară. Reprezentanții unității spun că dețin o singură ambulanță, folosită pentru transportul pacienților în vederea consultațiilor de specialitate în alte spitale și transferuri, 8 ore pe zi.

Pentru pacienții externați, spitalul cere la 112 ambulanțe disponibile.

„Intenția noastră de a folosi singura ambulanță pe care o deținem pentru transport bolnavi necesită încă timp, pentru că nu avem decât un singur șofer, salvarea este folosită pentru transport în vederea consultațiilor de specialitate în alte spitale și transferuri într-un program de 8 ore/zi”, a declarat Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”.

„Pacienții care se externează la cerere trebuie să se deplaseze la locul de izolare cu o salvare (...), ca atare unitatea noastră face solicitare către Serviciul 112 și se așteaptă până când există ambulanța disponibilă”, a mai precizat spitalul.

De altfel, însuși managerul de la „Victor Babeș”, Emilian Imbri, vorbea despre această situație în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

Cum se face transportul pacienților COVID-19

- Pentru paciențîi confirmați pozitiv, DSPMB apelează Dispeceratul integrat 112 și transmite un fișier de caz.

- Ulterior, Dispeceratul face transferul fișierului de caz la SABIF, care, după triajul pacienților, alocă o ambulanță, efectuându-se transportul acestora la unitatea sanitară COVID.

- După evaluarea medicală, este apelat din nou SABIF pentru ca pacientul să se întoarcă la domiciliu cu ambulanța, pentru perioada de izolare dispusă de medic. (Sursă: DSPMB)

Unii pacienți se satură însă să aștepte și după câteva ore cheamă serviciile de ride-sharing, un taxi ori chiar se urcă în autobuz.

Marian a decis totuși să respecte regulile până la capăt.

„A trebuit să batem din poartă în poartă, pentru că sunt mai multe camere de urgență, până am găsit un medic căruia a trebuit să îi povestim tot istoricul nostru medical, cum am ajuns în curtea spitalului. Ne-a iritat puțin răspunsul doamnei doctor care s-a ocupat de noi, când a venit să ne spună: Sunteți norocoși, am găsit ambulanța spitalului liberă și puteți pleca cu ambulanța. Am dat exemplul unei alte persoane, care a fost externată la 3 dimineața și i-a adus un prieten mașina de acasă, nu i s-a asigurat ambulanță în drumul spre casă”, a povestit Marian.

Raed Arafat: Externarea nu este o urgență. Asimptomaticii să aștepte ambulanța

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență insistă că procedura e clară: pacienții pozitivi nu se pot întoarce acasă oricum.

„Este obligația spitalului să rezolve transferul lor la domiciliu, dacă pleacă la domiciliu peste 48 de ore”, a declarat Raed Arafat pentru Digi24.

- Există ambulanțe pentru a asigura tot acest transport?

„Chiar dacă nu există, se așteaptă. Și aici nu mai este o urgență. Știu că au existat reclamații că au așteptat 2,3,4 ore ca să vină o ambulanță să îi ia, dar astea sunt posibilitățile, aici nu mai vorbim de o urgență, vorbim de externare la domiciliu”, a precizat șeful DSU.

Transportul pacienților cu COVID-19 din România se face în prezent cu ambulanțe, dar fără izoletă, spre deosebire de începutul epidemiei, când izoleta era considerată obligatorie la fiecare transport.

