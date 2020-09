Povestea pacientului COVID care a devenit angajatul spitalului unde a fost tratat. Face naveta 55 de kilometri pentru a ajunge la muncă

Un bărbat care a fost infectat cu noul coronavirus a devenit angajatul spitalului în care a fost tratat. După ce a văzut cât de greu le este cadrelor medicale să se descurce cu toţi pacienţii, la externare a depus o cerere pentru a fi acceptat ca voluntar. La momentul respectiv lucra ca asistent la o firmă privată.

Andrei Şarca are 31 de ani, iar el și familia lui au devenit pacienții spitalului COVID din Vaslui în luna aprilie. Nu ştie cum s-a infectat, dar pentru că a avut simptome uşoare, a putut da o mână de ajutor cadrelor medicale şi a îngrjit pacienţii din salonul în care a fost internat.

Andrei Şarca: Am zis să ajut și să ofer și eu, la rândul meu, același suport pacienților cu COVID, gândindu-mă că înțelegerea pe care o am față de acești pacienți este cu totul diferită față de cineva care nu a trecut prin aceeași situație.

Monica Aioanei, medic de boli infecțioase: Faptul că el a fost în situația asta... știe ce mult contează de fapt, partea umană. Dincolo de medicație, dincolo de tot ce se poate face într-un spital.

Andrei face naveta zilnic, de la Vaslui la spitalul din Bârlad, unde lucrează acum, adică 55 de km, dar spune că nu i se pare mult pentru a ajuta bolnavii. El a fost şi primul donator de plasmă din judeţul Vaslui. A făcut tot ce a ţinut de el să îi ajute pe cei care au trecut prin infecţia cu SARS COV 2. Când a fost externat a vrut să devină voluntar la spital, dar a primit o altă ofertă din partea conducerii: să fie angajat, pentru că personalul era insuficient.

Andrei Şarca: S-a stabilit la nivelul conducerii că este nevoie de mai mult personal, pentru a oferi celorlalți colegi ocazia de a avea liberul care e stabilit de către stat și pentru a se putea oferi concediile de odihnă, să se mărească echipa. Am fost contactat de către șefa de secție și, implicit, de către doamna manager, dacă aș dori să vin în calitate de angajat, nu de voluntar. Am acceptat și de la 1.08.2020 am devenit noul membru al marii familii de la Boli Infecțioase.

Cristina Sârbu, director de îngrijiri medicale: Se lucrează într-un ritm infernal. Am avut pe o secție de Medicină Internă 87 de pacienți la un moment dat, acum în iulie, când a venit acest val în județul nostru.

Managerul spitalului spune că Andrei poate participa la concurs după încheierea stării de alertă, pentru a deveni angajat cu acte în regulă.

Daniela Borș, managerul Spitalului de Urgență Bârlad: Este angajat pe perioada stării de alertă, deoarece nu se organizează concursuri pe perioada stării de alertă, urmând ca atunci când se termină starea de alertă să organizăm concurs și poate va reuși să devină angajatul spitalului nostru. Nu mi-a venit să cred. Sincer. Este un băiat care se implică foarte mult, dornic să ajute.

Spitalul din Bârlad are aproape o mie de angajaţi, dintre care 100 de medici şi 450 de asistenţi.

Editor web: Monica Bonea