Prematur născut la 24 de săptămâni, îngrijit cu succes la Maternitatea SANADOR

Aducerea pe lume a copilului este o experiență pe care nicio mamă nu o poate uita, unul dintre cele mai importante și mai emoționante momente din viață. Nicio sarcină nu este lipsită de potențiale riscuri, însă uneori apar situații-limită, care se dovedesc a fi o reală provocare atât pentru părinți, cât și pentru medici.

Camelia este una dintre mamele cu o poveste impresionantă. Urma să aibă două fetițe, însă travaliul a început mult prea devreme, la 24 de săptămâni de sarcină. De la spitalul privat la care a ajuns prima dată, unde lucra medicul care îi monitorizase sarcina, pacienta a fost îndrumată către un spital de stat, unde ar fi trebuit să existe incubatoare pentru nou-născuți cu vârste gestaționale atât de mici. Din păcate, nici acolo nu a găsit ajutor. După mai multe încercări de a găsi un spital cu dotări specifice pentru prematuri de 24 de săptămâni, a primit un răspuns favorabil de la Spitalul Clinic SANADOR .

„Experiența mea la Spitalul Clinic SANADOR a început datorită unui suflet mare, Conf. Dr. Doru Herghelegiu , directorul spitalului, care a acceptat o asemenea provocare, să ne primească și să ne ajute, în situația noastră deosebită de atunci. La SANADOR am sosit cu salvarea de la un mare spital de stat, care nu avea incubatoare disponibile pentru nou-născuți la 24 de săptămâni (și 3 zile), cum aveam noi nevoie. Din momentul în care am ajuns la SANADOR, viața mea s-a schimbat fundamental. La ora 0:54 am născut-o pe bebelușa Ilinca, de 650 grame, și la 0:56 am născut-o pe bebelușa Irina, de 550 grame. Pe ultima am pierdut-o după circa o oră, în pofida eforturilor deosebite făcute pentru a-i salva viața. Plămânii ei erau prea puțin dezvoltați și au cedat. Desigur, după acel moment de pierdere, toate gândurile, speranțele și munca s-au îndreptat către Ilinca”, își amintește Camelia.

La scurt timp după naștere, proaspăta mămică s-a externat, lăsând-o pe micuța Ilinca, cu un prognostic „rezervat”, în grija medicilor. Deși cu inima strânsă, știa că bebelușul se afla pe mâinile unei echipe medicale experimentate și revenea de câte 3–4 ori pe zi să o vadă. După trei luni, mămica și fetița au plecat împreună acasă.

„Sunt profund recunoscătoare întregii echipe medicale de la neonatologie și terapie intensivă. Deși am ajuns la SANADOR printr-o împrejurare dramatică pentru mine, îi mulțumesc Domnului și tuturor celor care ne-au ajutat să trăim și să creștem mari și sănătoase. Aceste doamne din Maternitatea SANADOR sunt mămicile adoptive ale copiilor noștri, au grijă de ei până la externare. Mulțumesc SANADOR și mulțumesc Conf. Dr. Doru Herghelegiu, pentru șansa pe care ne-ați dat-o la viață și la sănătate în momentul nostru de cumpănă, când toate celelalte spitale nu au reușit, voi ați reușit!”, relatează proaspăta mămică.