Proteste în sănătate. Ministrul Sorina Pintea: Nu există o problemă cu asigurarea finanțării

Au loc negocieri la Ministerul Sănătăţii. La discuţii participă ministrul Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi reprezentanţii sindicatelor. În același timp, sunt din nou proteste în Sănătate din cauza noului regulament de sporuri. Angajaţii de la Institutul de Cardiologie C. C. Iliescu, la Spitalul Sfântul Ioan și la Spitalul Matei Balş au ieşit în curtea unităţilor sanitare şi cer ca salariile să nu le scadă. E vorba despre medici, asistenţi, infirmiere şi brancardieri. La Institutul C. C. Iliescu, alături de protestatari a fost şi directorul spitalului.

Întâlnirea vine după ce Sorina Pintea a spus în direct la Digi24 că negocierile vor continua până la găsirea unor soluţii astfel încât angajaţii să nu piardă bani la salariu odată cu noul regulament de sporuri.

Totuşi, Sorina Pintea recunoaşte că personalul auxiliar, mai exact infirmierele, îngrijitoarele si brancardieri vor avea venituri mai mici, dar ar fi vorba despre o sumă de până la 300 de lei.

„Nu există o problemă cu asigurarea finanţării. Majorările salariale, aşa cum am mai spus, au fost la nivelul 2022 pentru medici, asistente medicale. Celelalte categorii de personal vor intra în grila de salarizare în fiecare an progresiv, dar sunt anumite categorii: personalul auxiliar, căruia este posibil să îi scadă veniturile, dar şi aici avem o explicaţie foarte clară. Până la 1 martie 2018 a funcţionat regulamentul vechi pentru sporuri, în care sporul maxim era de 100%, între 50 şi 100%. În momentul în care a intrat în vigoare noul regulament, care limitează sporurile până la nivelul 85% pentru anumite secţii, categoric au apărut nişte diferenţe”, a spus Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.