Răzvan Vulcănescu, de 13 ani în funcții de conducere. Ce avere are președintele CNAS

Demiterea șefului de la Casa de Asigurări de Sănătate mai așteaptă până luni, cel puțin. Cerută de premier, procedura trebuie demarată de ministrul Sănătății care spune însă că până luni nu are timp. Premierul a cerut ieri demiterea șefului Casei pentru un nou blocaj al sistemului informatic al cardului de sănătate și a purtătorului de cuvânt care a fost cinic și insolent la adresa asiguraților. Nici unul, nici altul nu au plecat de bunăvoie.

Răzvan Vulcănescu, numit luni președinte interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, după demiterea Adrianei Cotel, a mai condus instituția, tot din postura de președinte interimar, în perioadele septembrie 2017 - noiembrie 2017 și ianuarie 2018 - ianuarie 2019. Acesta ocupă de 13 ani funcții de conducere în instituțiile de la vârful sistemului de sănătate din România - Ministerul Sănătății și CNAS - și este un apropiat al lui Victor Ponta și al lui Mihai Tudose, potrivit hotnews.ro.

Răzvan Vulcănescu a fost și secretar de stat în Ministerul Sănătății în Guvernul Ponta. De altfel, după numirea Adrianei Cotel, o apropiată a lui Darius Vâlcov, în luna ianuarie, Vulcănescu a rămas în CNAS, ca vicepreședinte al instituției.

Răzvan Vulcănescu este absolvent al Colegiului Național de Apărare şi are o diplomă în "Securitate și bună guvernare". De asemenea, acesta are și o diplomă în Management Spitalicesc la Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar și este doctorand la Academia de Studii Economice. Vulcănescu are și o diplomă în management public și un master în integrare europeană.

La capitolul avere, șeful CNAS deține 3 terenuri agricole (două de câte 5.000, respectiv unul de 7.400 de metri pătrați) în localitatea Răducăneni din județul Iași și un teren intravilan de 10.000 de metri pătrați, în aceeași localitate, în posesia cărora a intrat printr-un contract de donație. Acestea sunt singurele sale proprietăți, potrivit ultimei declarații de avere.

Vulcănescu are un credit la bancă de peste 800.000 de lei, scadent în anul 2033. Anul trecut, Răzvan Vulcănescu a avut venituri de 92.640 lei, 4.680 lei și 4.353 lei, iar soția sa nu a obținut niciun venit.