Starea bărbatului ars grav, internat la Floreasca, s-a înrăutăţit. Medicii au refuzat să îl transfere

Istoria se repetă: încă un pacient cu arsuri grave, pe 40 la sută din suprafaţa corpului, a ajuns la Bucureşti cu infecţii nosocomiale. 3 la număr, spun medicii de la spitalul Floreasca, unde bărbatul a fost transferat de la Constanţa. El a fost victima unei explozii, în urmă cu câteva zile.

În timp ce soţia lui cere ca bărbatul să fie transferat în străinătate, doctorii bucureşteni spun că îl pot trata şi în ţară. Asta deşi starea lui se înrăutăţeşte de la o zi la alta, lucru confirmat, de altfel, şi de ministrul sănătăţii.

Soţia pacientului ars: Starea este critică în continuare. Ar fi luat exact de ce mi-a fost frică cel mai tare, infecţii.

Am cerut de când am călcat în spital să fie transferat. Cred că are dreptul la viaţă.

Reporter: Ce v-au spus medicii atunci, au fost de acord cu transferul?

Soţia pacientului ars: Nu, mi-au spus că este îngrijit foarte bine şi aici.

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: Medicii decid dacă pacientul nu poate fi tratat în România, s-au făcut transferuri în momentul în care medicii au decis că aceste transferuri sunt necesare şi pacienţii nu pot fi trataţi în ţară. Starea s-a înrăutăţit, e ventilat mecanic de la internare, răspunde prost la tratamentul pe antibiotice, e greu de dat un prognostic”.

