Statul la stat. Trasul de timp, tactica unui manager de spital în lupta cu coronavirusul

Criza generată de COVID-19 a scos la iveală limitele multor manageri de spitale din România, majoritatea numiţi politic. Directorul spitalului Caritas din Roşiori de Vede, spital suport COVID, este acuzat de autorităţi că, în loc să pregătească urgent spitalul pentru primirea pacienţilor, a tras de timp pentru a amâna cât mai mult momentul. Astfel, bolnavii din Teleorman au fost redirecţionaţi, timp de două săptămâni, către spitalele din Bucureşti. Iar inevitabilul s-a produs. În lipsa procedurilor clare și a măsurilor stricte, 14 cadre medicale din Roşiori s-au infectat cu noul coronavirus. Până la urmă, managerul Lucian Alexe a fost suspendat din funcţie pentru deficienţe de management. Am încercat să îl contactăm de mai multe ori, însă a refuzat orice dialog cu echipa Digi24. Urmăriţi cum s-a întâmplat totul într-un nou episod al campaniei Digi24 „Statul la stat”.

Reporterul Digi24 Toma Petcu încearcă să ia legătura telefonic cu Lucian Alexe:

- Alo. Alo!?

- Alo. Mă auziţi?

- Cine sunteţi, nu vă aud bine.

- Domnul Alexe?

- Cine sunteţi, îmi cer scuze, nu vă aud bine.

- De la Digi24 sunt, Toma Petcu este numele meu.

- Nu vă aud bine, îmi pare rău, nu vă aud bine.

- Domnule Alexe...

A închis. Mai încercăm o dată... De data aceasta, telefonul sună, dar nu mai răspunde nimeni.

Domnul cu care am încercat, insistent, să vorbim este Lucian Alexe, managerul Spitalului Caritas din Roşiori de Vede. Acuzat de deficienţă managerială, a fost suspendat din funcţie în plină criză COVID.

„Am demis managerul de la Roşiori pentru că el a luat-o pur şi simplu în glumă... şi în momentul în care a apărut Ordinul MS 555, el tot nu credea că spitalul lui este spital desemnat COVID şi spunea: Primăria, municipiul şi populaţia nu o să accepte chestia asta. Or, era un ordin al ministrului...”, explică Stelian Cristea, directorul DSP Telorman.

- Cum adică nu credea?

- Da, pe cuvânt de onoare, chiar nu credea. Adică găsea în permanenţă soluţii să spună că nu are, ca să nu putem să băgăm pacienţi... Am băgat pacienţi când am schimbat managerul, spune Stelian Cristea.

Povestea scandalului de la Roşiori de Vede a început pe 25 martie, când DSP și managerii tuturor spitalelor din judeţ au stabilit că spitalul „Caritas” este cel mai potrivit să trateze cazurile de COVID din judeţ. Iniţial, managerul Lucian Alexe nu a avut obiecţii, dimpotrivă.

„Eu ştiu că de la început, de când a fost desemnat spitalul ca spital suport COVID, dumnelui a acceptat, nu a fost împotrivă, ba din câte am înţeles, cu toate că nu am fost prezent acolo, am înţeles că a acceptat fără nicio problemă”, spune primarul din Roșiori de Vede, Valerică Cârciumaru.

În aceeași zi, câteva ore mai târziu, situaţia se schimbă radical. Într-o intervenţie telefonică la „Jurnalul de Seară” de la Digi24, managerul Alexe spune că spitalul pe care îl conduce nu are suficiente aparate, materiale şi personal pentru a primi pacienţi COVID. Și nu se oprește aici.

„Mă adresez locuitorilor”

Lucian Alexe, în 25.03.2020, la Digi24: Cu această ocazie spun tuturor cetăţenilor Roşiorii de Vede că nici domnul primar şi nici eu nu am fost de accord cu acestă soluţie, dar DSP, cu Ministerul Sănătăţii, au căzut de accord prin toate scorurile care s-au făcut la toate spitalele din Teleorman că Spitalul Municipal Caritas îndeplineşte toate aceste condiţii.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: Staţi puţin. De ce vă adresaţi locuitorilor din Roşiorii de Vede? Am plecat de la o problemă a Spitalului, aţi spus că aţi stat de vorbă cu medicii spitalului, de ce vă adresaţi locuitorilor?

Lucian Alexe: Mă adresez locuitorilor din Roşiori de Vede pentru că ei sunt foarte panicaţi, pentru că la Roşiori de Vede există această posibilitate ca pacienţi să vină pentru a fi trataţi cu COVID.

Cosmin Prelipceanu: Domnule director, tocmai aţi trecut pe lângă o şansă foarte bună de a le oferi o informaţie valoroasă concitadinilor dumneavostră, şi dumnevoastră, în schimb, i-aţi speriat.

„Era așa, o tragere de timp, să mai stăm...”

Conducerea DSP Teleorman îl acuză pe manager că, din acel moment, în loc să începă pregătirea urgentă a spitalului pentru primirea pacienţilor, a început să tragă de timp.

Stelian Cristea, director executiv DSP Teleorman: „Probabil că a fost aşa o superficialitate în sensul că nu vedea pericolul iminent în care ne aflam. Era aşa, o tragere de timp, să mai stăm, să ne mai pregătim, să mai cumpărăm, nu avem alea, nu avem alea...”

În aceste condiţii, inevitabilul s-a produs. În lipsa procedurilor clare şi a măsurilor de protecţie stricte, 14 cadre medicale s-au infectat cu COVID, deşi unitatea sanitară încă nu primea pacienţi pozitivi. Virusul a fost luat de asistenta şefă de la un pacient suspect şi apoi a fost răspândit în întreaga secţie de boli infecțioase. Spitalul risca să devină un adevărat focar.

- Omul nefiind de meserie, nu ştia să se impună în faţa lor, da? încearcă să-i găsească o scuză Liviu Dumitraşcu, prefectul judeţului Teleorman.

- Păi el conduce spitalul de 14 ani!

- Da, este manager, da? Manager. Numai că... ştiţi cum este? Una este să fie o perioadă de criză unde să îţi şi vezi competenţa, să ai şi pregătirea în domeniul respectiv şi una este într-o perioadă de normalitate.

Între timp au început să apară pacienţi infectaţi în judeţ. Trecusera deja două săptămâni, iar Spitalul din Roşiori încă nu era pregătit să îi primească. Toţi au fost redirecţionaţi către Bucureşti.

„Spitalele din Bucureşti, la capacitate maximă, cu mari insistenţe ne mai primeau bolnavii şi noi trebuia să dăm drumul la activitate în spitalul nostru suport COVID, toată lumea spunea aveţi spital COVID, daţi-i drumul”, povestește directorul executiv al DSP Teleorman.

Au vrut ca cetățenii orașului să nu fie de acord

„Părerea mea este că nu se aştepta nimeni că se va implementa acest lucru, au crezut că prin mişcările de stradă şi prin apariţiile pe Facebook cu personalul şi cu..., cetăţenii oraşului nu or să fie de accord ca acest spital să devină suport covid şi au lăsat să curgă timpul şi când s-au trezit cu bolnavii deja în spital, lucrurile erau prea târziu, nu se mai putea face. Abia atunci, cu bolnavii în spital, au început să se facă compartimentările corespunzătoare pentru circuitele funcţionale în caz de pandemie”, povestește, sub acoperirea anonimatului, un medic din spitalul de la Roșiori

În aceste condiţii, pe data de 10 aprilie, managerul Lucian Alexe este suspendat din funcţie. Îl locul său este numit medicul Valentina Robu, în acel moment director medical la spitalul din Turnu Măgurele.

Nimeni nu știa ce are de făcut

„Lucrurile nu mergeu tocmai bine, personalul era un pic debusolat de ceea ce se întâmpla la momentul respectiv, nimeni nu ştia practic ce are de făcut şi de unde să începă şi unde să se termine această muncă grea cu care nimeni nu se mai întâlnise până la momentul respectiv... Circuitele existau în momentul respectiv, dar au fost un pic retuşate de mine”, spune Valentina Robu, manager interimar.

Și o declarație surprinzătoare: „Erau suficiente materiale de protecţie achiziţionate, ce nu era făcut, nu erau distribuite foarte bine către secţii, lucru ce l-am făcut imediat ce am intrat în spital”, a continuat Valentina Robu.

Managerul acuză că a fost suspendat după declarațiile de la Digi24

Am încercat de nenumărate ori şi prin diverse căi să discutăm cu Lucian Alexe, ca să auzim și perspectiva sa asupra situației din spitalul pe care l-a condus până la izbucnirea crizei. A refuzat dialogul. I-am cerut chiar şi primarului să îl sune, în prezenţa noastră, pentru a încerca să îl convingă să accepte o întânire cu echipa Digi24. A refuzat pe motiv că suspendarea sa din funcţie ar fi venit după declaraţiile făcute la „Jurnalul de Seară”.

Primar, vorbind la telefon cu Lucian Alexe: Cum vreţi dumneavostră, dar eu cred că nu ar fi rău, dumneavoastră decideţi, dar nu televiziunea vă schimbă, acu...

Lucian Alexe: Domnule primar, nu televiziunea te schimbă, dar televiziunea are un impact mare şi atunci la Digi24, ăla a fost impactul pentru care au vrut să mă schimbe.

Primar: Bine, hai lăsaţi că mai vorbim. Bine, bine domnul Lucian, bine, sănătate, să trăiţi.

„Nu vrea, mă rog, eu nu aş fi făcut aşa” - ne anunță, în chip de concluzie, primarul Valerică Cârciumaru.

Trimis în judecată dee DNA pentru corupție

Lucian Alexe este trimis în judecată de DNA pentru corupţie. Este acuzat că, împreună cu directorul economic al spitalului, ar fi făcut achiziţii de materiale sanitare la preţuri supraevaluate.

Odată cu ridicarea stării de alertă, va expira însă şi suspendarea sa şi va reveni la conducerea spitalului Caritas, aflat în subordinea Primăriei Roşiori de Vede.

Primarul spune că va verifica ce s-a întâmplat la spital şi abia apoi va decide dacă îl mai păstreză sau nu în funcţie.

Editare web: Luana Păvălucă