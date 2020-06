Tătaru: Cei care se expun riscului de infectare să se gândească și la medici. Au obosit, lucrează în condiții foarte grele

În contextul noilor valuri de îmbolnăviri, ministrul îi îndeamnă pe cei care „și-au pierdut instinctul de conservare” și se expun riscului de infectare să se gândească și la medicii care stau ore întregi în combinezoane. „ Stau în acele combinezoane transpirând o zi întreagă, în niște condiții foarte grele, dar făcându-și meseria”, a spus ministrul Sănătății la Digi24.

Nelu Tătaru: Înțeleg corpul medical. Eu am plecat în teritoriu când încă eram secretar de stat. Știu ce a însemnat lipsa de echipamente, știu ce a însemnat lipsa de medicamente, de materiale sanitare. Știu ce a însemnat lipsa testărilor. Am văzut frica de pe fața lor, am văzut deznădejdea de fața lor. Am văzut discuțiile. Voiau să se pensioneze, voiau să-și de demisiile, nu se mai prezentau de frică prin spitale.

A fost un moment destul de greu de gestionat, dar sunt un om de-al lor. Faptul că am fost acolo m-a făcut să înțeleg foarte bine această pandemie. Am fost alături de ei, au fost alături de mine, am trecut acest moment, dar le recomand celor care în aceste zile bagatelizează sau negativizează tot ce s-a întâmplat în această perioadă să înțeleagă că un corp medical și-a făcut datoria.

Dacă vrem să stricăm tot ce a făcut acest corp medical haideți să ieșim pe la tribunele Parlamentului, în stradă, să umplem rețelele de socializare tocmai cu îndemnurile pe care le vedem în ziua de azi.

Este un corp medical care a obosit, dar vă asigur că nu se va lăsa. Sunt într-un moment în care gestionăm în plin pandemia, sper să fie infectări de o amploare foarte mică. Știm cu cine ne luptăm avem resursele, avem și pregătirea psihică, dar rog pe cei care au anumite atitudini, sau pe cei care nu respectă acele precauții să se gândească că chiar dacă suntem acolo, nu este normal să ne facă viața grea, și nu neapărat nouă, celor care ne-am pregătit, dar acestui popor care așteaptă cu nerăbdare să ieșim din această pasă.

Încă este primul val, dar noi putem transforma acest prim val într-un val cu două cocoașe. Putem face o a doua cocoașă care poate fi mai violentă decât prima, în condițiile în care dacă atunci acționa un instinct de conservare, acum parcă acest instinct de conservare la o parte din concentățenii noștri nu mai există.

Le recomand să se uite în jur, să se uite în spitale, să meargă în secțiile de terapie intensivă, să vadă dacă într-adevăr există acest coronavirus, să vadă că se poate deceda la 30, 39 de ani fără a avea comorbidități, să vadă că un corp medical stă în acele combinezoane transpirând o zi întreagă în niște condiții foarte grele, dar facându-și meseria.

Nu cred că merită acest lucru, nici acest corp medical, nici cei care au respectat în această perioadă toate regulile.

