Valeriu Gheorgiță, despre vaccinarea Simonei Halep. De ce acum, și de ce un anume vaccin: Este o situație care a fost impusă

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a vorbit la Digi24 despre vaccinarea Simonei Halep. Medicul a explicat de ce campioana de la Roland Garros și Wimbledon s-a imunizat acum, și de ce a fost folosit în cazul ei un anume tip de vaccin. Fostul număr 1 mondial WTA s-a vaccinat la un centru militar, respectiv Institutul Cantacuzino.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Ivan, un profesor de limba română din Constanța vrea să știe de ce s-a decis AstraZeneca pentru profesori. „M-am vaccinat în aceeași zi cu Simona Halep, care s-a vaccinat cu Pfizer. Cine a decis aceste alegeri?”.

Valeriu Gheorghiță: Nu a fost o impunere a tipului de vaccin. La acel moment, când noi am organizat acea etapă specială de vaccinare pentru personalul din Învățământ, nu am avut suficiente doze disponibile, de pildă, dintr-un singur vaccin.

Am avut vaccin excedent de la Pfizer și de la AstraZeneca, și atunci ținem minte faptul că vaccinul AstraZeneca avea acea limitare superioară de vârstă la 55 de ani, și pentru a acoperi toate persoanele eligibile, am propus ca cei cu vârsta peste 55 de ani să poată să opteze pentru AstraZeneca, dar asta nu înseamnă o impunere și o obligativitate, iar peste 55 de ani trebuia să acoperim această nevoie cu vaccin de la Pfizer, care avea recomandare pentru acea grupă de vârstă.

Valeriu Gheorghiță: Este o situație care a fost impusă pentru campioana României

Valeriu Gheorghiță: În ceea ce privește opțiunea de a o vaccina pe Simona Halep cu Pfizer, având în vedere competițiile la care urma să plece, trebuia aleasă, din ceea ce știu, o schemă de vaccinare care se completa după o perioadă foarte scurtă, și atunci trebuia să se petreacă practic un vaccin care avea cea mai scurtă perioadă între cele două doze.

Claudiu Pândaru: Deci ați făcut o excepție pentru Simona Halep...

Valeriu Gheorghiță: Nu am făcut o excepție pentru Simona Halep, este o situație care a fost impusă pentru campioana României. Toate vaccinurile au acea recomandare pentru grupele de vârstă.

Claudiu Pândaru: Să știți că mulți concetățeni nu vă vor da dreptate, și vor spune că ați făcut o excepție. Așa cum, la fel de mulți, alții, vor spune că ați făcut bine... având în vedere, cum spuneați, că este o campioană a României.

Valeriu Gheorghiță: Da, și care cred că trebuia să facilităm plecarea la Olimpiadă, plecarea la turneele pe care urma să le aibă.

Simona Halep: „Am primit flori. S-au ocupat foarte bine de mine şi le mulţumesc foarte mult”

Simona Halep s-a vaccinat, miercuri, împotriva COVID-19, la un centru militar de vaccinare al MApN - Institutul „Cantacuzino”.

„Sunt bine, am avut un pic de emoţie. Îmi doream (să mă vaccinez - n.r.), dar, bineînţeles, că tot timpul am emoţii când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis şi sunt foarte bine acum. Am făcut vaccinul Pfizer. Consider că este spre binele tuturor acest vaccin şi, de aceea, am şi hotărât să îl fac pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate şi sper cât mai mulţi oameni să se vaccineze. Am primit flori. Mă bucur tare mult că am venit aici şi s-au ocupat foarte bine de mine şi le mulţumesc foarte mult”, a spus Simona Halep.

