Viaţa unei tinere s-a schimbat brusc după ce a ajuns la spital cu o durere de cap

Codul portocaliu nu a blocat doar sistemul de învăţământ. Săptămâna aceasta, numărul donatorilor a scăzut alarmant, iar medicii spun că ne confruntăm cu o acută criză de sânge. Cei mai afectaţi sunt bolnavii a căror viaţă depinde de tranfuzii. În această situaţie este şi Andreea, o tânără de doar 19 ani pentru care vestea că durerea rebelă de cap nu e o simplă migrenă ci o leucemie a căzut ca un trăsnet.

Andreea este în carantină la Spitalul Colentina. Viaţa i s-a schimbat brusc acum câteva zile. A ajuns la medic pentru că o durea capul. Au consultat-o mai mulţi neurologi, dar analizele au scos la iveală un diagnostic mult mai sumbru. La doar 19 ani, Andreea a aflat că are leucemie. Vestea a devastat-o, dar a şi îndârjit-o să lupte cu toată fiinţa ei pentru viaţă.

Andreea Bianca Zidaru: „Am nevoie de sânge pentru că v-am spus hemoglobina mea este aproape la pământ şi trebuie să fac transfuzii de sânge aproape în fiecare zi pentru a fi aşa cum sunt acum. În cazul în care eu nu o să mai am sânge şi dacă Doamne fereşte nu o să mai am parte de transfuzii o să ajung cum am venit”.

Părinţii au fost nevoiţi să apeleze la prieteni şi cunoscuţi pentru a face rost de sânge pentru transfuziile fiicei lor.

Traian Zidaru - tatăl Andreei: „Ştim că este o criză a sângelui, de-aia am şi făcut apel pe facebook şI la toţi prietenii pe care îi cunoaştem Foarte multă lume a acceptat şi a fost să doneze pentru ea în speranţa de a fi bine”.

Din păcate, sunt puţini cei care vin să doneze sânge regulat. Cei mai mulţi ajung la Centrul de Transfuzii doar când un apropiat de-al lor are nevoie de ajutor sau când îi impresionează vreun caz.

Din cauza vremii, săptămâna aceasta numărul donatorilor a scăzut substanţial. Luni şi marţi au venit să doneze aproximativ 130 de persoane, miercuri cam 150, joi 167 de persoane, vineri, când şi temperaturile au mai crescut, numărul donatorilor a ajuns la aproape 230.

Doina Goşa, director al Centrului de Transfuzii Bucureşti: „Noi am recoltat toată săptămâna aceasta cu 40% mai puţin decât am recoltat săptămânile trecute de exemplu, iar pacienţii din spitale sunt la fel de mulţi şi au ceeaşi nevoie de sânge. Noi nu suntem pregătiţi să asigurăm bolnavi cu sânge, deci avem nevoie şi de un stoc de rezervă, un stoc tampon pe care să-l ţinem în caz de nevoie şi care sigur să fie împrospătat periodic.”

E nevoie ca cel puţin 1.200 de donatori să treacă săptămânal pragul Centrului de Transfuzie din Capitală ca spitalele să aibă rezervele de sânge de care au nevoie. Andreea are nevoie de sânge din grupa A2, RH pozitiv. Dar puteţi dona pentru ea indiferent ce grupă de sânge aveţi.