VIDEO. Reacțiile și răspunsurile unor bucureșteni care s-au expus inutil infectării cu COVID-19 la magazinele de bricolaj

Inconştienţa pare să se plimbe liber pe străzile Bucureştiului. Sute de persoane au ingnorat şi astăzi obligaţia de a sta în case şi au ieşit la cumpărături. Şi nu vă gândiţi că au mers să îşi ia alimente de primă necesitate de la cel mai apropiat magazin. Au cumpărat flori, chiuvete, vopsele sau alte materiale de construcţie. Întrebaţi fiind de ce se expun inutil, pe ei şi cei pe din jur, infectării cu COVID, unii s-au enervat, alţii au găsit o explicaţie pe loc.

Puţin înainte de ora 11:00 parcarea unui magazin cu materiale de construcţii şi bricolaj era apropae plină. La intrare, deja se formase o coadă de 15 persoane.

După ce şi-a luat apă şi verdeaţă de la piaţă, domnul din imagine s-a gândit că nu ar strica o vizită şi la magazinul cu materiale de construcţii, deşi nu ştia sau nu a vrut să ne spună ce vrea să cumpere.

Reporter: Ştiţi că restricţiile sunt foarte clare, nu putem merge decât la magazinele alimentare, pentru a lua hrană, sunteţi la un magazin cu materiale de construcţii...

Bărbat: Am hrana în maşină, apă şi ceva verdeaţă.

Reporter: Păi şi aici ce căutaţi?

Bărbat: Deci am încheiat discuţia, cred că a fost destul de clară treaba, nu ştiu dacă sunt în categoria de vârstă cea mai afectată de virusul ăsta.

Reporter: Domnul meu, nu contează asta, contează cu sunt nişte regului pe care trebuie să le respectăm iar dumneavostră, în acest moment, nu le respectaţi.

Bărbat: Deci am încheiat discuţia cu dumneavoastră!

Reporter: Aveţi măcar acea declaraţie pe proprie răspundere la dumneavoastră?

La câţiva metri distanţă, un alt domn îşi aşează în maşină florile proaspăt cumpărate.

Reporter: A fost o urgenţă pentru dumneavostră?

Bărbat: Nu au fost o urgenţă florile, dacă le-am găsit... am venit să iau altceva.

Reporter: Ştiţi de ce, că există acea ordonanţă prin care nu putem merge decât să luăm mâncare.

Bărbat: Dacă vă uitaţi puţin în maşină am venit să iau alte probleme care chiar a fost o urgenţă. De exemplu am o pompă de vopsit care stătea aici de 3, 4 zile, o aveam în garanţie şi am venit să o iau, uitaţi-o acolo în dubă, nu doar florile, aţi văzut florile, aţi tăbărât...

Reporter: Şi pompa mai putea aştepta sau...

Bărbat: Pompa nu mai putea aştepta că trebuie să merg şi la muncă să iau bani nu pot să stau acasă.

Iar exemplele de inconştienţă pot continua la nesfârşit. Pentru unii, urgenţa o reprezintă achiziţionarea unei chiuvete, a unui lăstar de pom sau a unei cutii cu vopsele. Iar justificările variază. Mulţi merg pe ideea că au părăsit domiciliu în interes de servicu.

Reporter: Voiam să vă întrebăm care a fost urgenţa pentru care aţi ieţit din casă astăzi?

Bărbat: Să îmi iau mâncare.

Reporter: Sunteţi la un magazin cu materiale de construcţii...

Bărbat: Păi da, dar dacă nu dau din mână, nu mănânc.

Reporter: Care-i urgenţa pentru care aţi ieşit din casă astăzi?

Bărbat: Renovez o casă şi a trebuit să ies să cumpăr câte ceva.

Reporter: Dar ştiţi că nu aveţi voie să ieşiţi pentru a cumpăra materiale de construcţii.

Bărbat: Ba da, am voie. Eu am o firmă de construcţii şi am voie, cum să nu.

Bărbat: Având în vedere că am firmă de transport, ca să nu dau şoferii afară, îi trimit acasă şi eu mă ocup în weekend de reviziile la camioane.

Reporter: Şi v-aţi luat o scară...

Bărbat: O scară pentru camioane, pentru...

