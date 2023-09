Ramona Dabija, directorul Agenției Naționale Antidrog, a declarat luni seară, la Ediția Specială de la Digi24, că lupta cu consumul de droguri în rândul tinerilor nu este pierdută și că „de-abia a început bătălia”. Ea a mai spus că semnarea unui plan între toate ministerele care au atribuții în educarea și protejarea copiilor este un prim pas, explicând că a intrat în vigoare, urmând ca fiecare unitate școlară să-și activeze propriul grup de acțiune în perioada următoare.

„De-abia am început bătălia. Faptul că săptămâna trecută, la nivelul MAI, s-a semnat acel plan între toate ministerele care au atribuții în educarea și protejarea copiilor cred că este un prim pas”, a spus Ramona Dabija.

Întrebată ce presupune acest plan, șefa Agenției Naționale Antidrog a explicat că „prevede înființarea unor grupuri de acțiune coordonate de directorul unității școlare, autoritățile locale, Protecția Copilului, MAI și reprezentanți ai asociaților de părinți și elevilor.

„Este important să se știe că fiecare copil are în spatele lui o rețea de siguranță. Când un copil este observat că are o modificare în comportament școala este obligată să ia legătura cu părinții. Dacă nu reușește va trebui să notifice Protecția Copilului și de ce părinții nu sunt prezenți în viața copilului. Împreună cu consilierul școlar luăm legătura cu specialistul. Poate nu are o problemă cu consumul de droguri, poate e victima unei infracțiuni. El nu mai trebuie ignorat și de aceea grupurile de acțiune vin în sprijinul copilului și al familiei, pentru că de multe ori au fost cazuri când familia a venit, i s-a prezentat situația și era surprinsă. Trebuie să știe că familia nu este singură. Familia trebuie să știe că are specialiști care o pot ajuta și să fie îndrumată către acești specialiști”, a mai spus ea.

Dabija a mai declarat că planul a intrat în vigoare, urmând ca fiecare unitate școlară să-și activeze propriul grup de acțiune în perioada următoare.

„Directorul școlii îi va convoca pe toți cei care fac parte din acel grup și împreună vor face o analiză pe unitatea școlară. Fiecare școală își cunoaște copiii care sunt în evidența lor. Fiecare asociație de părinți poate veni în sprijinul părinților și există tot felul de canale de comunicare între părinți”, a mai spus Ramona Dabija.

Aceasta a mai explicat că „nu s-a discutat de o testare în masă”, adăugând că această testare s-a propus ca o alternativă care să vină în sprijinul părinților, să existe posibilitatea ca aceste teste să fie gratuite dacă părintele dorește și să se facă în cabinetul școlar.

Testele gratuite nu sunt disponibile

Dabija a mai menționat și faptul că aceste teste gratuite nu sunt disponibile și că se pot face doar în cadrul unităților medicale.

De asemenea, șefa Agenției Naționale Antidrog a mai prezentat și câteva date consumul de droguri în rândul tinerilor, explicând că unul din zece copii a încercat cel puțin o dată un anumit tip de drog.

„Conform studiilor, unul din zece copii a încercat cel puțin o dată un anumit tip de drog. Două din zece persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 34 de ani au încercat o dată un anumit tip de drog. Acestea sunt reperele de la care trebuie să plecăm. Vârsta medie este de 13 ani. Există cazuri punctuale gestionate separat și cu vârste mai mici, dar vârsta medie a fost de 13 ani”, a mai spus ea.

Totodată, a mai explicat că sunt programe pentru fiecare categorie de vârstă.

„De exemplu, când în clasa respectivă știm că sunt copii care au încercat să consume mergem în fața lor, inclusiv cu foști consumatori care s-au reabilitat și vorbim și le arătăm că se poate dacă își doresc și există servicii specializate care îi pot ajuta”, a conchis Ramona Dabija, la Digi24.

Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la festivitatea de începere a anului școlar, că a inclus subiectul consumului de droguri în rândul elevilor și tinerilor pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

De asemenea, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, referitor la faptul că preşedintele Klaus Iohannis vrea să introducă subiectul consumului drogurilor în şcoli într-o şedinţă CSAT, că el va participa cu tot ceea ce este necesar pentru dezvoltarea unui program care să aibă o componentă medicală foarte serioasă. Social-democratul a adăugat că testarea trebuie să fie ţintită şi exclusiv cu acordul părinţilor, nu un instrument de coerciţie.

