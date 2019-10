Șeful ISU Bucureşti-Ilfov: Eu nu am văzut filmul de la Colectiv până acum, dar am fost personal la intervenţie

Colonel Orlando Şchiopu, inspector şef al ISU Bucureşti-Ilfov, a declarat joi că nu a văzut decât zilele acestea filmul apărut în presă în legătură cu tragedia de la clubul Colectiv, informează Agerpres.

"La nivelul ISU, întreg personalul Centrului Operaţional a fost prezent la locul evenimentului şi a operaţionalizat punctul de comandă mobilă. Analiza făcută la nivelul Inspectoratului Bucureşti-Ilfov a fost făcută de către Centrul Operaţional, care strânge date de la fiecare echipaj participant la intervenţie. Toţi membrii Centrului Operaţional au fost prezenţi la faţa locului şi au operaţionalizat punctul de comandă mobilă înaintat. Analiza făcută a ţinut cont de toate datele şi informaţiile venite de jos, dar nu din film", a spus Orlando Şchiopu într-o conferinţă de presă susţinută la sediul ISU Bucureşti-Ilfov.

Întrebat de un moment din filmarea publicată, în care el se aude înjurând, Orlando Şchiopu a explicat că nu făcea referire la victimele de la incendiu.

"În mod clar, nu se referea la cei decedaţi, în mod sigur. Dacă vă uitaţi, sunt înconjurat de mai mulţi ofiţeri şi vorbesc cu mai multă lume deodată. Sunt mai mulţi oameni care pun întrebări în acelaşi timp, iar referitor la mutarea decedaţilor dintr-o parte în alta, am folosit un singur cuvânt: 'Lasă-i'. Atât", a afirmat Orlando Şchiopu.

El a arătat că situaţia de la Colectiv a fost una nemaiîntâlnită şi a fost foarte complicat să fie gestionat incendiul, să fie scoşi toţi oamenii din incintă, să fie evacuaţi către ambulanţe şi organizarea a durat mai mult.

"Noi am ajuns la Colectiv şi am dat faţă în faţă cu o situaţie pe care până acum n-am mai întâlnit-o. Să ştiţi că noi nu suntem nici pregătiţi în cursuri sau în şcoli pentru dezastre şi nici roboţi nu suntem. Am găsit o situaţie de neimaginat, inclusiv pentru noi. Noi am fost anunţaţi pentru un incendiu. Nu am fost anunţaţi că acolo ar fi câteva sute de oameni care nu pot să iasă dintr-o incintă sau că sunt mari arşi", a mai spus Şchiopu.

Publicaţia "Libertatea" a prezentat, joi, o înregistrare video cu primul echipaj ISU care a ajuns la locul tragediei de la clubul Colectiv, filmarea având aproape 21 de minute. Jurnaliştii susţin că această înregistrare nu a fost făcută publică niciodată, fiind ţinută "ascunsă" de către conducerea IGSU.

Înregistrarea ar fi fost furnizată jurnaliştilor de către un ofiţer de pompieri, care afirmă că imaginile au fost văzute de un mic grup de ofiţeri superiori de la IGSU şi nu au fost date Corpului de control al Guvernului Cioloş, dar nici procurorilor care realizau ancheta în dosarul "Colectiv".

