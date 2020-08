Smiley, mesaj pentru fani după ce a fost amendat pentru viteză. Ministerul de Interne îi răspunde: „Privește partea bună”

25 de șoferi care se grăbeau să ajungă la mare au fost opriți de polițiști miercuri, pe Autostrada Soarelui. Printre aceștia, și cântărețul Smiley. Mașina condusă de el a fost înregistrată de radar cu 153 de kilometri pe oră. A fost amendat cu 580 de lei și trei puncte penalizare. Smiley a fost testat și cu aparatul anti-drog.

Drogurile rămân în cavitatea bucală 72 de ore, astfel că aparatul folosit de polițiști poate depista dacă o persoană a consumat de exemplu cocaină sau diferite tipuri de amfetamine. Testul a ieșit negativ în cazul artistului, care a mărturisit că a fost la prima sa experiență de acest gen.

„Durează cam un minut recoltarea. Introducem în cavitatea bucală buretul și îl plimbam în zona gingiilor, durează 1-2 minute”, i-a explicat polițistul lui Smiley cum se folosește drug-testul.

După ce a primit amenda pentru viteză, Smiley a postat un mesaj pentru fanii săi.

„Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce va îndemn pe toți să faceți pentru siguranță, normalitatea și liniștea noastră a tuturor” - a scris Smiley.

Imediat, tot pe Facebook, Ministerul de Interne i-a răspuns artistului cu o notă de umor:

„Dragă Smiley, greșeala recunoscută este pe jumătate iertată... ca și amendă primită astăzi. Ai termen 15 zile să poți plăti jumătate din minimum prevăzut de lege. P.S. Privește partea bună. Până acum ai pierdut doar buletinul”.

La filterele de miercuri de pe Autostrada Soarelui, într-o oră, 25 de șoferi au fost sancționați: doi au rămas și fără permis, după ce au depășit cu 50 de kilometri limita de viteză admisă. Polițiștii au avut cu ei și câini de urmă, pentru a-i depista pe șoferii care dețin stupefiante în mașină.

Polițiștii promit că vor fi pe A2 constant în perioada estivală pentru a-i depista pe cei care au tendința de a apăsa prea tare pedala pe accelerație în drum spre litoral.

