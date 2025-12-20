Live TV

Foto Accident în lanț pe DN11, în Covasna: 7 mașini implicate, 5 persoane, printre care și un copil, au fost duse la spital

Data publicării:
accident covasna
Foto: ISU Covasna

Autorităţile din judeţul Covasna au intervenit, sâmbătă după-amiază, după ce un accident rutier în care au fost implicate 7 autoturisme în care se aflau 17 persoane a avut loc pe drumul naţional 11. Cinci victime, între care un copil, au fost preluate de ambulanţe şi duse la spital.

Evenimentul rutier a avut loc pe DN11, între localităţile Dalnic şi Albiş din judeţul Covasna, scrie News.ro.

„Primul echipaj ajuns la locul intervenţiei a fost ambulanţa SMURD B2 Târgu Secuiesc, care a comunicat faptul că nu sunt persoane încarcerate şi că evaluează victimele. Din informaţiile primite ulterior nu au identificate victime în stare critică. După evaluarea persoanelor implicate s-a decis transportarea la unitatea de primiri urgenţe Sfântu Gheorghe a 4 adulţi şi 1 minor, conştienţi, cu traumatisme minore, iar celelalte 12 persoane implicate refuzând transportul la spital”, arată bilanţul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Covasna.

La locul accidentului au intervenit echipaje de salvare de la ISU Covasna şi ISU Braşov, precum şi mai multe ambulanţe, fiind mobilizată inclusiv o autospecială medicală pentru transport victime multiple.

accident covasna 1
Foto: ISU Covasna
accident covasna 3
Foto: ISU Covasna
accident covasna 2
Foto: ISU Covasna

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

