Anchetă internă la Spitalul Județean Sibiu, după ce o pacientă ar fi fost pusă de medic să-și recolteze singură secreție vaginală

Caz revoltător la Spitalul Județean Sibiu, unde o pacientă ar fi fost pusă de medic să-și recolteze singură, acasă, secreție vaginală. Femeia a primit, de la asistentă, o eprubetă și un bețișor și i s-a spus să vină a doua zi cu proba recoltată. "Medicul a procedat corect", a fost reacția șefului secției de Ginecologie din spital pentru Turnul Sfatului. Nu de aceeași părere este, însă, conducerea unității medicale, care anunță că medicul ginecolog va fi cercetat de comisia etică.

Incidentul a avut loc pe 20 noiembrie 2022, dar a devenit public abia zilele acestea. Femeia se programase online la cabinetul medicului ginecolog din cadrul Spitalului Județean Sibiu pentru că avea nevoie de analize.

"Inițial am fost la un control de depistare a cancerului de col uterin care se făcea gratuit la Spitalul Județean, la maternitate. Medicul de acolo a sesizat că ceva nu este în regulă și mi-a spus că-mi poate da un antibiotic pentru problema mea, doar că cel mai bine ar fi fost să merg la un control unde să mi se recolteze din acea secreție pentru a vedea exact cauza. Medicul *** era singurul la care se putea face o programare online și, pentru că investigația trebuia făcută cât mai repede, nu am putut aștepta și mi-am făcut programare. (...) Când l-am rugat să vadă de ce am venit și să-mi recolteze din secreție, asistenta dumnealui mi-a dat o eprubetă și mi-a spus să-mi recoltez acasă, singură, și să o aduc a doua zi la fișier”, a declarat pacienta pentru sursa citată.

Femeia le-a spus că nu a mai făcut niciodată o auto-recoltare de acest fel și că nu știe dacă se va descurca.

"Nu mi-au dat niciun fel de indicații, nimic. Asistenta mi-a pus în mână eprubeta și un bețișor despre care mi-a spus că trebuie să-l introduc în vagin, atât", mai povestește femeia.

Aceasta a făcut ce i s-a spus și, a doua zi, când a adus proba auto-recoltată la fișierul spitalului, asistentele de acolo au rămas șocate.

"Doamnele de la fișier au rămas mască. Erau stupefiate și mă întrebau ce medic mi-a spus să fac asta. Au sunat pe secție și au spus: haideți să vedeți ceva ce noi n-am mai văzut în viața noastră. Îmi spuneau că nu știau dacă să ia ce am adus eu sau nu, pentru că nu știau dacă rezultatul avea să iasă concludent sau nu", a povestit pacienta.

Jurnaliștii de la Turnul Sfatului, cei care au făcut public cazul, au cerut un punct de vedere de la spital.

"Examenul de secreție vaginală este un examen pe lamă din frotiu nativ și nu trebuie recoltat steril, întrucât secreția va fi analizată la microscop. NU s-a cerut examen bacteriologic, în cazul căruia într-adevăr ar fi fost necesară o recoltare sterilă, în cabinet. Auto recoltarea nu este o problemă care să afecteze rezultatul analizei. Domnul doctor *** a procedat corect. Nu este o încălcare a regulilor de conduită. Pe biletul de trimitere al pacientei nu scrie că medicului i se solicită să efectueze propriu-zis recoltarea secreției vaginale, cu atât mai mult cu cât această recoltare nu este inclusă în pachetul decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate", a transmis Radu Chicea, medic șef al Secției de Obstetrică-Ginecologie, într-un răspuns scris pentru Turnul Sfatului.

Două zile mai târziu, după ce subiectul a făcut vâlvă pe plan local, conducerea Spitalului Județean Sibiu a revenit:

"Având în vedere informațiile semnalate de o pacientă a domnului doctor *** cu privire la recomandarea ca pacienta să efectueze procedura de recoltare a secreției vaginale la domiciliu (...) conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu anunță că va întruni comisia de etică în acest sens și va analiza cu celeritate activitatea domnului doctor ***, precum și corectitudinea cu care au fost respectate procedurile în această speță", se arată în comunicatul transmis de spital.

Manualul de recoltare publicat chiar pe site-ul Spitalului Județean arată că acest fel de recoltare - secreție vaginală - se face numai de către personal calificat, mai scrie sursa citată.

