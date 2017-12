Adriana Brummell iubeşte ia românească şi a învăţat să ne vorbească şi limba. Soţia ambasadorului Marii Britanii la Bucureşti are un doctorat în politici de sănătate şi de când este în România a lucrat împreună cu autorităţile din acest domeniu. Iar o mare parte din timp şi-a dedicat-o campaniilor umanitare. Echipa Digi24 a făcut o vizită la ambasada britanică, să afle cum se pregăteşte de Crăciun familia Brummell.

Cum se sărbătoreşte Crăciunul în ţara dvs?

Adriana Brummell, soţia ambasadorului Marii Britanii: Am origini japoneze, sunt născută în Brazilia şi am devenit britanică prin căsătorie. Atât în Brazilia, cât şi în Marea Britanie, Crăciunul este un moment în care familia se adună pentru a sărbători viaţa şi prietenia. Deşi preparatele de sărbători diferă şi la noi nu există tradiţia tăierii porcului, cred că semnificaţia rămâne aceeaşi. Principala diferenţă este că în România şi în Marea Britanie este foarte frig, în timp ce în Brazilia Crăciunul pică în mijlocul verii.

Soţiile ambasadorilor lucrează la multe evenimente, care este scopul efortului?

Adriana Brummell: Încă de mică am învăţat în familie cât de importante sunt solidaritatea, generozitatea şi voluntariatul. Am crescut urmând exemplul părinţilor mei, ei mi-au arătat cât de important este să te implici în viaţa comunităţii şi să ajuţi nu doar în această perioadă, ci pe tot parcursul anului. M-am mutat în România în 2014, m-am simţit foarte binevenită încă de la început. La scurt timp am aflat despre activitatea extraordinară desfăşurată de multe ONG-uri şi una dintre acestea este International Women's Association, care susţine la rândul său alte organizaţii caritabile. M-a onorat invitaţia de a fi preşedinte onorific al IWA Bazaar în 2015. Am acceptat fără ezitate pentru că de fapt IWA Christmas Bazaar este o sărbătoare fără graniţe. Anul 2015 a fost un an dificil. Cu doar câteva săptămâni înainte de Bazar a avut loc evenimentul nefericit de la Club Colectiv, în care mulţi tineri şi-au pierdut viaţa. În acel an, o parte din fondurile strânse au fost redirecţionate pentru a susţine victimele de la Colectiv şi IWA a cumpărat echipamente pentru secţia de arşi şi chirurgie plastică a spitalului Universitar Bucureşti. La standul Marii Britanii din cadrul IWA Bazaar am adus în ultimii ani mâncare şi produse artizanale cum sunt cele de aici, gătite de bucătarul de la reşedinţa ambasadorului britanic, personalul ambasadei şi de partenerii lor sau de membrii comunităţii britanice, cărora le suntem foarte recunoscători.

Ce poveste personală de Crăciun vă este dragă?

Adriana Brummell: Vă pot împărtăşi o poveste legată de perioada Crăciunului în România. Casa Ioana îi ajută pe oamenii străzii şi pe cei care ajung victime ale violenţei domestice. În fiecare an, Ian Tilling, fondatorul acestui ONG şi echipa sa organizează un eveniment de tip "bucătăria cu supă", la Gara de Nord. Ei oferă oamenilor fără adăpost o supă şi o cafea caldă, precum şi îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru sezonul rece. Am fost mai mult decât onorată să particip la această activitate în ultimii doi ani, împreună cu soţul meu şi cu voluntarii de la şcolile britanice şi din comunitatea britanică. Ştiu, este doar un gest mic, dar nu există răsplată mai mare decât un zâmbet de mulţumire. Îţi luminează ziua. De Crăciun, îmi doresc ca aceşti oameni să primească şi mai mult sprijin pentru a putea să plece de pe stradă şi să trăiască demn.

Cum arată o zi de Crăciun în familia Brummell?

Adriana Brummell: Anul acesta sărbătorim Crăciunul cu familia noastră din Brazilia. Am ales cadourile pentru cei mici şi vom face schimb de daruri cu cei mari. Este o tradiţie pe care o ţinem în fiecare an şi o să ne simţim foarte bine.

Vă doresc Crăciun fericit, belşug şi multă sănătate în noul an şi sunt sigură că 2018 va fi un an special pentru noi toţi. La mulţi ani şi pentru Centenarul semnării Declaraţiei de la Alba-Iulia. La multi ani, România!