Atac violent într-un magazin din Capitală. O tânără a fost lovită pentru că i-a reproșat unei șoferițe că a blocat intrarea

Un caz șocant a fost înregistrat în București în weekend, designerul de interior Cristina Joia a fost atacată într-un magazin de o femeie căreia îi reproșase că a blocat, cu mașina, intrarea în supermarket.

Mai mult de cinci agresiuni pe zi au fost reclamate în București în prima jumătate a anului, cu doar 100 mai puține față de primul semestru al anului trecut, în condițiile în care în jumătate din timp, în România au fost restricții aspre de circulație, din cauza pandemiei de coronavirus. Sunt tot mai dese atacurile spontane, pornite de la observații privind masca de protecție sau o parcare neregulamentară.

Încă internată după incidentul violent de sâmbătă, Cristina Joia a povestit de pe patul de spital cum a întâlnit-o pe agresoare.

"M-am îndreptat către magazin gândindu-mă, uite, așa se parchează, am văzut-o pe această femeie, am întrebat-o E mașina dvs? Mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar ce mă interesează pe mine. Mă rog, am intrat în magazin, am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărăturile, puneam banane în coș, eram cu spatele, iar când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față", a povestit femeia pentru Știrile ProTV.

Chemați de martorii care au asistat înmărmuriți la atacul din supermarket, polițiștii au identificat-o deja pe agresoare și cred că victima a fost lovită fie cu un box, fie cu un set de chei.

"A fost incredibil de puternic lovitura pe moment, nu mi-am dat seama că ea avea ceva ascuțit aici. Am căzut jos, mi-a țâșnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu avea nicio reacție, nimenu nu suna la poliție. Ea a fugit, a zis ceva când a fugit, dar nu am auzit, deja îmi era foarte rău. O singură fetiță s-a aplecat să îmi dea un șervețel", a mai povestit victima agres iunii.

Polițiștii așteaptă acum raportul medicilor legiști, iar agresoarea riscă până la 10 ani de închisoare dacă se va ajunge la proces.

Statisticile Poliției Capitalei arată că, în primele șase luni ale anului au fost înregistrate 989 de dosare penale pentru lovire, față de 1.151 în primul semestru al anului trecut. O scădere mică, dacă ne gândim că prima jumătate a lui 2020 a însemnat două luni de stare de urgență cu restricții severe de circulație.

