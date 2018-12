Bonton. Femeia care a reuşit să redeschidă un spital, după ce autorităţile l-au închis

O femeie din Brăila a reuşit să redeschidă un spital, după ce autorităţile l-au închis. L-a renovat, l-a utilat şi l-a transformat în cămin pentru persoanele fără adăpost. Dana Borcea este omul care a salvat până acum zeci de vieţi. O cunoaştem la Bonton duminică, de la ora 17:30

Constantin Păun şi-a pierdut vederea într-o secundă de neatenţie şi, odată cu ea, şansa la o viaţă normală. Un accident de muncă i-a schimbat întreaga existenţă. Era tapiţer, avea aşadar un loc de muncă, o casă, o soţie şi un copil. A pierdut tot. Şi a ajuns să trăiască într-o maşină abandonată, la mila oamenilor. Până într-o zi când Dana Borcea, pe care astăzi o numeşte îngerul său păzitor, i-a oferit un nou început.

Constantin Păun: Îmi pare rău că nu o văd... e mama noastră.

Pe Dana Borcea o îndrăgesc zeci, poate chiar sute de bătrâni. Oameni fara adăpost, care, lipsiţi de ajutorul ei n-ar fi supravieţuit. Femeia le-a oferit un loc în care să stea, mâncare, îmbrăcăminte, servicii medicale şi mai ales... afecţiune. A reuşit să deschidă o uşă închisă de autorităţi şi a transformat un fost spital abandonat din Brăila în cămin pentru persoanele fără prea multe posibilităţi.

Dana Borcea - asistent social: În 2010, atunci când guvernul a închis mai multe spitale, am mers la primarul din Viziru şi am solicitat centrul, i-am arătat intenţiile noastre şi pot să spun că am găsit înţelegere.

15 voluntari locuiesc în permanenţă la spitalul din Viziru.

Victoriţa Grecea - voluntar: Am învățat să-i iubesc. Să-i iubesc aşa cum sunt.

Duminică, de la 17:30, la emisiunea Bonton, descoperim povestea oamenilor pentru care a face bine a devenit misiunea vieţii lor.

Etichete:

,

,

,