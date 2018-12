Bucăți din tavanul unui club din București s-au prăbușit. Client: „Au curățat mizeria și au continuat programul normal”

Bucăți mari din tavanul clubului Control din București s-au prăbușit miercuri seară, în timpul programului de funcționare. Reprezentanții clubului au spus că a fost din cauza unor infiltrații de apă, însă au precizat că au căzut doar bucăți de tencuială și plăci decorative. Din fericire, nu au fost persoane rănite.

Un telespectator Digi24 ne-a transmis fotografia de mai sus și a susținut că, deși au căzut acele porțiuni mari din tavan, clubul „nu s-a închis imediat pentru renovare”. „Au curățat mizeria și au continuat programul normal”, a adăugat cititorul Digi24.ro.

Într-un mesaj pe pagina de Facebook, reprezentanții clubului Control au dezmințit că s-a prăbușit tavanul sau vreu parte din el, ci doar au căzut tencuiala și trei plăci decorative.

„NU s-a prabusit tavanul clubului sau vreo parte din el, au cazut tencuiala si trei placi decorative la intrarea in sala mica, in urma unei infiltratii de apa. Informatia ca s-ar fi prabusit tavanul clubului este falsa. Dupa acest eveniment, nu a continuat nicio petrecere, pentru ca nu era nicio petrecere in sala in care s-a intamplat incidentul. Sala a fost inchisa pentru un timp, pana cineva s-a urcat sa verifice ca nu mai poate sa cada nimic”, se arată în mesajul clubului.

„Aici se lucreaza de azi noapte, s-a izolat zona afectata si s-a decopertat pana la tavan si zona din jur. La fata locului au fost de dimineata atat ingineri structuristi cat si o echipa de constructori. Nu sunt probleme structurale, tavanul este in regula (alb, il puteti vedea in fotografia atasata, nu este niciun pericol). Zona afectata de umezeala este de maxim un sfert din suprafata alba pe care o vedeti. Sala de evenimente a clubului (Sala Berlin) nu a fost afectata deloc de acest eveniment. Noi suntem aici, totul este la vedere la fata locului, oricine poate sa vina sa vada cu ochii lui. Este un incident nefericit, dar siguranta a fost intotdeauna o prioritate pentru noi, in care investim in permanenta”, se precizează în mesaj.

