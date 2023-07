Butonăm, nu comunicăm. Cum poate distruge telefonul mobil viața de cuplu

Dacă petreci mai mult timp pe telefon decât în compania partenerului de viață, s-ar putea să fii un «phubber», adică o persoană care îi ignoră pe cei din jurul său în dauna dispozitivului mobil, arată datele unei noi cercetări. Studiul realizat de cercetătorii de la o universitate din Turcia demonstrează că intimitatea se reduce în relațiile în care partenerii acordă mai multă atenție telefonului, după care aceștia devin conflictuali și eventual aleg să se despartă.

Amy, o tânără de 31 de ani, a povestit pentru euronews cum telefonul a devenit cel mai mare rival al său în relație.

"Când mă întorceam acasă de la serviciu și mă duceam să vorbesc cu el, îl găseam pe telefon. Fie stătea pe Reddit, fie pe Instagram, abia dacă își ridica privirea pentru a vedea că sunt acolo, lângă el", a spus aceasta.

Lipsa de comunicare și timpul îndelungat petrecut pe telefon au erodat cuplul, care, după 6 luni, a hotărât să își încheie socotelile.

"Ori de câte ori ridicam problema despre cum mă simțeam, el se enerva. A fost un lucru mărunt, care în timp s-a amplificat și a contribuit la faptul că mă simțeam ignorată în relație", a precizat ea.

Cercetătorii de la Universitatea Niğde Ömer Halisdemir din Turcia au descoperit că «phubbingul», un termen obținut prin asocierea denumirilor în engleză a cuvintelor telefon - phone - și ignorare - snubbing - conduce la destrămarea relațiilor, prin creșterea conflictelor dintre parteneri și reducerea intimității în cuplu.

Oamenii de știință au studiat 712 persoane căsătorite, cu o vârstă medie de 37 de ani. Aceștia le-au măsurat satisfacția în căsnicie, abilitățile de comunicare și obiceiurile corelate cu timpul petrecut pe telefon și au conchis că acei parteneri care se confruntau cu phubbing-ul erau mai puțin satisfăcuți de căsnicia lor.

"Conflictele cauzate de phubbing erodează sentimentul de apartenență la cuplu", spune Izzet Parmaksiz, conducător al studiului.

"Din moment ce nu putem elimina utilizarea telefonului și a internetului din viețile noastre, este important ca persoanele căsătorite să fie conștiente de modul în care pot folosi corect aceste tehnologii, astfel încât să nu le fie afectate relațiile", explică Parmaksiz.

Phubbing-ul nu este un obicei al cuplurilor vechi. Se poate întâmpla și la primele întâlniri

"Conversația decurgea bine și dintr-odată și-a scos telefonul și a început să trimită mesaje în timp ce eu vorbeam", spune Dan, în vârstă de 27 de ani.

"Eram dispus să accept, să cred că a intervenit ceva, dar a continuat să se întâmple și după a treia sau a patra oară am tăcut și m-am propus să nu mai zic nimic până când nu se oprea din tastat", a povestit tânărul.

Chiar dacă motivele pentru care oamenii aleg să petreacă atât de mult timp pe telefon ignorându-și partenerii sunt complexe și variate, Yeslam Al-Saggaf, profesor la Universitatea Charles Sturt și autor al cărții The Psychology Of Phubbing, spune că dependența de telefon se află în topul acestor motive, urmată la scurtă distanță de teama de a pierde vreun subiect sau eveniment important, recunoscută drept FOMO (Fear Of Missing Out - n.red.).

În general, probabil toți stăm prea mult pe telefoane. Persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 64 de ani petrec în medie 6 ore și 37 de minute pe zi în fața ecranelor, arată DataReportal.

Cum scăpăm de phubbing?

Fie că suntem distrași atunci când avem o întâlnire sau ne pierdem printre videoclipurile de pe TikTok înainte de a adormi, ecranele au devenit prelungiri ale mâinilor noastre. Le acceptăm efectele negative și suntem conștienți pe deplin de ele.

Totodată, după un timp îndelungat petrecut cu partenerul de viață, se instalează o oarecare comoditate care face loc obiceiurilor proaste.

"Ceea ce face ca o relație să meargă bine este să observi obiceiul prost, să pui indexul pe el și apoi să îi dai o denumire", spune psihoterapeutul Susie Masterson.

"Apoi, încercăm să reparăm ce am constatat că nu funcționează, pentru că relațiile de succes sunt pline de astfel de disfuncționalități urmate de rezolvări", a completat specialista.

Una dintre strategiile pentru a scăpa de phubbing este negocierea, apoi, putem aloca săptămânal un interval de timp pe care să-l petrecem cu partenerul, în care lăsăm telefoanele deoparte și doar discutăm.

"Cred că trebuie să înțelem ce se întâmplă de ambele părți, pentru că, de fapt, phubber-ul poate fi la fel deconectat precum phubee-ul, partenerul care se simte ignorat", a mai explicat Masterson.

Timpul petrecut pe rețelele sociale este o evadare din haos, incertitudine și stresul vieților noastre. Dacă partenerul care se simte respins în cuplu semnalează acest lucru ca un reproș, fără să analizeze situația, ambele tabere vor căuta să se înarmeze pentru a-și apăra punctele de vedere, fără a ajunge la o discuție constructivă.

"Ceea ce le sugerez oamenilor este să fie atenți nu doar la ce spune partenerul, ci și la tonul vocii, la cum gesticulează și se mișcă atunci când vorbește. Apoi îi rog să redea ceea ce consideră că au auzit, folosind toate indiciile externe pe care le-au cules în urma discuției, pentru a da un sens psiho-emoțional discuției. Când facem asta, ne simțim conectați la partener, ne simțim ascultați, simțim că suntem importanți", a conchis specialista.

Editor : Andreea Smerea