Cauza morții celor doi frați din Iași. Directorul IML Iași: „Este cu siguranţă o substanţă cu toxicitate foarte mare, un pesticid”

Cei doi frați din localitatea ieșeană Coarnele Caprei, unul de 1 an și jumătate, iar celălalt de 3 ani, au murit sâmbătă la un interval de câteva ore. Astăzi, în urma primelor analize, medicii legiști au stabilit că nu este vorba despre o intoxicație cu struguri tratați, așa cum a spus mama lor. Potrivit Ziarul de Iași, este vorba de fi o substanţă cu toxicitate foarte mare, cum ar fi otrava pentru rozătoare.

Medicii legiști nu au confirmat spusele mamei celor doi minori din localitatea Coarnele Caprei, care au murit intoxicați. Cauza preliminară este intoxicaţia, însă substanţa care a cauzat decesul micuţilor este încă necunoscută.

„Este posibil şi să fie o cale de pătrundere inhalatorie şi nu digestivă, iar asta va face lucrurile foarte greu de stabilit”, a declarat prof. dr. Diana Bulgaru-Iliescu, director al IML Iaşi, potrivit Ziarul de Iași.

O ipoteză este aceea că substanţa toxică a fost inhalată şi nu înghiţită. Astfel, în stomacul unuia dintre copii a fost găsită o substanţă de culoare rozalie şi la niciunul dintre copii nu s-au găsit urme de struguri.

„După ce am găsit în urma necropsiilor, după foile de observaţie, după istoric, este vorba despre o intoxicaţie. Este cu siguranţă o substanţă cu toxicitate foarte mare, un pesticid, posibil să fie o otravă pentru şoareci, rozătoare, avem nişte căi să ne dăm seama, dar încă nu am ajuns acolo, vom căuta în continuare. Nu este ceva de stropit via, cu siguranţă, garantez pentru asta, substanţele folosite în acest scop au toxicitate foarte slabă, nu pot să dea decât simptomatologie digestivă, nu deces. Este posibil şi să fie o cale de pătrundere inhalatorie şi nu digestivă, iar asta va face lucrurile foarte greu de stabilit”, a precizat directorul IML Iaşi.

Legiștii vor continua cercetările pentru a stabili cu exactitate care este substanța are a provocat decesul celor doi minori.

De asemenea, polițiștii au deschis o anchetă. Cei doi copii ar fi prezentat simptome încă de vineri, însă mama copiilor a sunat abia sâmbătă la 112, când starea micuților s-a înrăutățit.

„Poliţiştii au fost sesizat cu privire la decesul celor doi copii, iar cercetările sunt în curs”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi.

Cei doi copii locuiau împreună cu mama lor în timp ce tatăl lucra în străinătate.