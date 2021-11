Ce impact ar putea avea eliminarea scutirii impozitului pentru angajații din IT

Posibila eliminare a scutirii impozitulul pe venit în IT, adusă în discuție la negocierile pentru viitorul guvern provoacă îngrijorare. Eliminarea facilităților ar putea aduce un șoc pe piață de IT și ar putea duce la un exod în masă a specialiștilor, spun cei care lucrează în domeniu.

În lipsa unui studiu de impact asupra sectorului, eliminarea scutirii ar putea crește dezechilibrul din piața IT. Și așa, evitarea taxelor prin intermediul micro întreprinderi este scăpată de sub control de către stat. O altă problemă este deficitul cronic de programatori din România, care s-ar aprofunda, iar personalul și proiectele din IT ar fi mutate în alte țări.

Scutirea IT-iștilor a fost introdusă în 2004. Atunci România își propusese să dezvolte sectorul IT. Atunci, aveam puțin peste 12 mii de programatori, iar firmele de IT rulau circa un sfert de miliard de dolari. ANIS estimează că productivitatea angajaților din IT a crescut de la 19.000 de dolari pe angajat în anul 2000, la peste 55.000 de euro pe angajat în 2020.

Astăzi, avem de zece ori mai mulți angajați. Afacerile sectorului sunt de peste 6 miliarde de euro. Dacă în UE, procentajul angajaților în IT din total este de 3,7%, în România este de 2%, potrivit informațiilor din industrie. Sectorul are o pondere în PIB de 6%.

