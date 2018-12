Ce înseamnă cu adevărat sărbătoarea Crăciunului la nivel familial. Explicația psihologilor

Specialiştii Institutului de Psihiatrie Socola spun că sărbătorile de Crăciun înseamnă pentru părinţi momente de nostalgie firească, de amintire a copilăriei, a tradiţiilor, a rădăcinilor fiecăruia dintre noi.

FOTO: Shutterstock

Psihologul Liliana Luca a declarat că aceste sărbători pot însemna, însă, şi un moment de restabilire a legăturilor cu copiii, pierdute în timpul anului din cauza obligaţiilor şi presiunilor generate de grabă şi de lipsa timpului, scrie Agerpres.



"În zilele noastre, vacanţa este asociată cu lipsa de control asupra timpului liber al copiilor, motiv pentru care poate apărea neliniştea sau frica provocată de întrebarea 'Ce fac în vacanţă cu copilul?'", a spus Liliana Luca, psiholog principal în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi.



Majoritatea părinţilor au o rutină, un program pe care îl exersează în vacanţa de Crăciun.



"Suntem siguri, însă, că în acest fel Crăciunul are sens şi valoare? Poate este momentul ca în acest an să schimbăm câteva din obişnuinţele noastre şi să evităm acţiuni care ne îndepărtează de adevărata semnificaţie a sărbătorilor", a spus psihologul.



Conform acestuia, copiii se identifică întotdeauna cu părinţii şi, în plus, există mimetismul. Cu alte cuvinte, şi în perioada vacanţei, ca pe tot parcursul anului, copiii vor face întocmai ceea ce văd la părinţi şi, din acest motiv, este necesar ca exemplele oferite să le pună la dispoziţie elemente active de cheltuire a timpului liber.



"Înainte de a fi îngrijoraţi, de a eticheta comportamentele copiilor, părinţii ar trebui să încerce să se privească pe ei înşişi cu atenţie, să conştientizeze ce model de adult îi oferă copilului", a menţionat Luca.



Regresia firească a adulţilor în perioada sărbătorilor de Crăciun, asociată cu perioada ludică, a jocului, se poate transforma într-o adevărată sărbătoare familială.



"În loc să vă îngrijoraţi de modalitatea în care puteţi petrece timpul alături de copiii dumneavoastră, mai bine concentraţi-vă pe transformarea acelor minute în momente memorabile. Deseori, părinţii încearcă să compenseze faptul că petrec puţin timp alături de copii printr-o planificare exagerată a acestui timp: două ore în parc, o după-amiază la film, o cină la restaurant ... Adevărul este, însă, că pot apărea momente memorabile atunci când vă aşteptaţi mai puţin; de exemplu în maşină, în drum spre casă, după ce a terminat lecţiile, sau la schi", a afirmat psihologul Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi.



Deviza jocurilor de tipul "fiecăruia după nevoi", precum şi faptul că ne este impus din copilărie să construim, să devenim "cineva" poate fi o ocazie de regândire, de reconfigurare a relaţiilor părinte-copil.



"Cunoscându-vă copiii, vă veţi atenua frica şi veţi putea gestiona angoasele fireşti faţă de ceea ce nu ştiţi despre ei. Oricine se simte acceptat devine mai receptiv la mesajele şi nevoile celuilalt. Încercaţi pentru început să stabiliţi un moment al unei cine în familie. Este un prilej extrem de bun pentru a creşte implicarea copiilor în activitatea dumneavoastră de gătit, dar şi unul pentru a-i înţelege mai bine. În timp pregătiţi împreună mâncarea lor preferată, copiii vor povesti mai uşor despre ceea ce au făcut în timpul şcolii, despre ce au făcut în ziua de vacanţă în care dumneavoastră aţi fost la serviciu sau despre planurile lor de viitor. A doua zi dimineaţa, înainte de a ieşi din casă, amintiţi-le ce bine aţi petrecut seara trecută şi promiteţi-le că acel moment se va repeta. Copiii vor aştepta toată ziua o nouă activitate, de acelaşi fel", atenţionează Liliana Luca.



Copiii de astăzi sunt din ce în ce mai interesaţi de gadgeturi, de jocuri pe calculator, de tot ceea ce înseamnă lumea virtuală.



"Este bine să vă implicaţi în această activitate a lor şi chiar să participaţi la un joc video. Cu siguranţă, deşi veţi desluşi tainele jocului foarte repede, veţi pierde, însă copiii vor avea posibilitatea să vadă că părinţii lor sunt interesaţi de pasiunile lor, sunt umani şi vulnerabili. În al doilea rând, veţi asigura buna dispoziţie prin lipsa dumneavoastră aparentă de dexteritate. Nu uitaţi, însă, să stabiliţi nişte limite, astfel încât realitatea virtuală să nu ia locul realităţii de zi cu zi", a explicat psihologul.



Totodată, trebuie profitat la maximum de momentele de dinainte de culcare.



"Înainte de ora de culcare, încercaţi să vă jucaţi cu ei sau chiar să-i luaţi la o plimbare în aer liber. În felul acesta copiii se vor duce la culcare cu un alt tonus şi se vor trezi cu gândul la ceea ce aţi făcut împreună", recomandă specialistul Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi.



Potrivit acestuia, vacanţa de iarnă este, aşadar, un moment bun pentru optimism în adevăratul sens al cuvântului, de încredere în propriile forţe şi de considerare a oricăror evenimente trăite deja ca experienţe care ne fac mai puternici, ne pregătesc pentru situaţiile viitoare de adaptare la nou.



"Nu putem recupera tot ceea ce nu am făcut în decursul unui an, dar putem reînvăţa, alături de copii, ce înseamnă familia şi cât de importante sunt amintirile frumoase în dezvoltarea ulterioară a copiilor", a declarat Liliana Luca.

Etichete:

,

,

,