Ce putem face pentru a dormi mai bine pe timp de caniculă

Somnul pe timpul caniculei poate fi un calvar pentru cei mai mulți oameni. Orele de odihnă sunt mai puține sau fragmentate și multe persoane ajung să fie zombie pe timpul zilei.

Există mai multe soluții pentru un somn odihnitor pe timp de caniculă. Jurnalistul Andreea Burghelea ni le prezintă pe câteva dintre ele și chiar a întrebat și alți oameni cum să dormim în vreme de cod roșu de caniculă.

Cum să avem un „somn ușor” când e foarte cald

Andreea Burghelea, jurnalist Digi24: „Pentru un somn odihnitor este foarte important să fie răcoare în cameră. Și trebuie să avem grijă de asta încă din timpul zilei. Este recomandat să ținem geamurile închise și să tragem draperiile că să nu între căldură în cameră.

Înainte de somn rutina de seară nu trebuie neglijată, mai ales când vine vorba de doamne. În crema de corp preferată turnăm câteva picături de ulei esențial de lavandă sau mentă. Pe lângă miros, oferă și o senzatie de răcorire.

Și dacă tot am vorbit despre hidratare, să nu uităm și de hidratarea organismului. Este foarte important să avem mereu o sticlă de apă lângă pat, în caz că ni se face sete peste noapte”



După atâtea zile de caniculă oamenii au recurs la diverse trucuri pentru a se răcori pe timp de noapte și pentru a avea un somn mai odihnitor.



Reporter: „Noaptea cum este? că ați văzut că au fost peste 30 de grade și seara”

„Vă spun un secret: eu am o grădină pe La coi cocoși. Cu geamurile deschise, dorm fără probleme. Am 100 de pomi și mă simt bine. Acum ies în oraș și mă duc acolo. Am casă la pământ plus un etaj, las toate geamurile deschise, uși, tot, tot și dorm... a-ntâia”



„Transpir foarte mult, schimb câte trei tricouri pe zi, este cumplit.

Reporter: Și seara cum faceți față?

Seara, din fericire sunt acasă și dau drumul la aerul condiționat. Fără el nu știu cum aș face, probabil că nici nu aș reuși să dorm”



„Dușuri intermitente, apă cât mai multă, ceaiuri și bineînțeles să mâncăm puțin mai ușor, fructe multe”.



Lipsa somnului aduce stări de oboseală și irascibilitate, iar pe termen lung poate declanșa sau agrava boli cronice.



Adina Radu, psiholog: „Somnul reprezintă poate cel mai important factor privind sănătatea psihică și fizică. Acum sunt mai irascibili ne enervăm mai ușor. Ne certăm cu partenerii, colegii mai mult, ne scade și capacitatea de a ne concentra.



Statisticile arată că aproape jumătate dintre oamenii din întreaga lume se confruntă cu probleme cu somnul. În perioadele caniculare numărul lor este și mai mare.

