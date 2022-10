Cel mai greu an din ultimele două decenii: Cu cât s-a scumpit traiul zilnic al românilor

Rata inflației s-a apropiat de 16%. În topul scumpirilor la capitolul produse alimentare sunt cartofii, uleiul, făina. Prețul cartofilor a urcat spectaculos - cu 42,83%. Scumpiri față de anul trecut sunt și la energie, gaze și combustibili.

Traiul zilnic al românilor este din ce în ce mai costisitor. Inflația a ajuns la 15,9% și îi lasă pe mulți oameni fără bani în buzunare.

-Două aripi și două bucăți de piept, 50 de lei. Astea sunt. Scump.

-Uitați, am luat 3 mere, atât.

-Și cât ați dat pe ele?

-3 lei. A zis că sunt pensionară și mi-a dat cu reducere.

Și cum prețurile unor produse s-au dublat, puterea de cumpărare este vizibil afectată.

Valentina Vasile - jurnalist Digi24: Am plecat la cumpărături cu 50 de lei, iar o treime din bugetul nostru am plătit pentru un singur litru de ulei. 16 lei și 50 de bani costă în prezent un litru de ulei. Iar anul trecut, cu aceeași bani, puteam să cumpărăm doi litri de ulei. La raft am observat că prețul unui kilogram de zahăr s-a dublat. Este în prezent 5 lei și 80 de bani. Iar acum am cumpărat doar un singur kilogram. Anul trecut cu 3 lei puteam să cumpărăm două kilograme de cartofi. Iar din cauza scumpirilor și ca să ne încadrăm în același buget am cumparat doar un singur kilogram.

Lungul șir al scumpirilor continuă. Tot în decurs de un an un litru de lapte s-a scumpit cu 2 lei și 50 de bani. Pentru un kilogram de făină plătim mai mult cu 1 leu. Iar pentru unul de mălai, mai mult cu 3 lei. Anul trecut prețul era 4 lei și 62 de bani, iar acum 7 lei și 59 de bani. Un kilogram de pulpe de pui s-a scumpit cu 3 lei.

-Mai puțină carne și mai puține fructe și nu ne mai luăm o hăinuță.

Bogdan Glăvan - economist: Oamenii economisesc, nu mai cheltuie bani pe îmbrăcăminte, mobilarea locuinței și pe alte bunuri și preferă să cheltuiască veniturile pe produsele de bază. Vedem deja acest comportament în inflația alimentelor.

Românii plătesc mai mult și pentru utilități.

Metrul cub de gaze este, potrivit INS, mai scump cu mai bine de 70% față de anul trecut. Energia eletrică ne costă cu aproape 25% în plus. Și prețurile carburanților sunt mai mari cu 29%.

La polul opus, singurele ușoare scăderi s-au înregistrat la serviciile de poștă, telecom și servicii de telefonie.

Adrian Codîrlașu - economist: Să zicem că la finalul anului următor am putea ajunge la o inflație exprimată într-o singură cifră. În jur de 9. Anul viitor în august vor expira plafonările introduse de guvern pentru prețurile de energie, iar dacă nu vor fi prelungite, atunci vom putea avea din nou o perioadă cu o inflație exprimată în două cifre.

Prognoza BNR din luna august indica o inflație de sub 14% la final de an, însă cel mai probabil estimarea va fi revizuită în creștere.

Editor : A.P.