Cine este tânărul care mătură zilnic pista de biciclete ce leagă România de Serbia

Mătură zilnic pista de biciclete ce leagă România de Serbia și nu are de gând să se oprească. Sătul să investească în reparaţiile bicicletei, un tânăr din Timișoara vrea să curețe complet traseul unic în țară. Pista, construită pe un dig, e plină de pietricele care ar putea accidenta pe cineva. Oficial, obligaţia de întreţinere a pistei revine Apelor Române, care primeşte şi bani pentru asta.

Radu Rădoi e inginer și ciclist pasionat. Are un vehicul performant cu care parcurge zilnic peste 50 de kilometri. Tânărul spune că singurul loc în care se poate bucura în siguranță de pedalare este pista care leagă Timișoara de Serbia. Traseul este, însă, plin de pietricele.

La o viteză mai mare, un derapaj ar putea avea urmări grave, astfel că tânărul a luat atitudine. Înarmat cu o mătură, Radu curăţă zilnic pista de criblură.

Radu Rădoi – biciclist: Am început efectiv acum 2 săptămâni, am curățat 10 km din pistă, de unul singur. E drumul spre normalitate, aș zice eu... Am considerat că este bine să fac chestia asta și pentru mine și pentru ceilalți și dacă ar fi venit încă vreo 10 persoane cel puțin. Probabil în 2-3 zile ar fi fost curățată.

Pista de biciclete leagă orașul de pe Bega de Serbia și se află în administrarea Apelor Române, care are și o explicație pentru pietricelele care apar continuu pe asfalt.

Titu Bojin - director Apele Române Banat: Are un regim special pentru că ea se găsește pe un dig. Deci, nu putem discuta de o fundație atât de grozavă care să poată să susțină permanent și să nu apară crăptături, să nu apară pietricele.

-Dacă ai un cauciuc de asfalt, foarte drept și fin, există posibilitatea să pici sau să te accidentezi dacă nu ești atent.

-Din punctul meu de vedere este de lăudat inițiativa omului, dar, totodată, nu cred că este treaba dânsului, ci a celor care administrează pista.

Ana Muntean - reprezentant Verde pentru Biciclete: Noi am apreciat extraordinar de mult această inițiativă voluntară și, cum avem timp, o să mergem și noi cu mătura.

Pista de biciclete care leagă România de Serbia măsoară 37 de kilometri şi este cea mai lungă din ţara noastră. Realizarea ei a costat 2 milioane de euro, din fonduri europene, iar în ultimii 5 ani a fost întreţinută de Apele Române contra unui contract de 150.000 de lei anual.

Etichete:

,

,