Controverse pe marginea unei legi care ar trebui să ofere mai multă protecție

Câte două femei pe oră s-au plâns la Poliţie că au fost bătute, anul acesta, în România. În realitate, însă, numărul femeilor care cad victime violenţei domestice este mult mai mare: nu toate au curajul să îşi reclame agresorii. Şi nici nu este de mirare. Noua lege privind protecţia victimelor vine în sprijinul lor doar pe jumătate: odată evacuat din locuinţă agresorul, acesta nu poate fi ţinut prea mult departe de victime. Echipele de la Ministerul Muncii, care, potrivit legii, ar trebui să se ocupe imediat de consilierea agresorilor, nici nu au fost formate.

„Dădea doar la cap, deci nimic care să lase vânătăi. M-a trântit de perete, m-a lovit şi a dat sângele”, povestește o victimă a violenței domestice.

Este doar una din miile de mărturii cutremurătoare ale femeilor care au fost bătute de partenerii de viaţă. Doar anul acesta aproape 10.000 de victime şi-au reclamat agresorii la poliţie.

Dacă până acum trebuiau să aştepte să fie emis un ordin de la instanţă prin care să se asigure că agresorul va sta departe, acum legea s-a schimbat. Odată ce victima sună la 112 şi poliţia constată pericolul, se va emite pe loc un ordin de protecţie provizoriu, indiferent de opinia persoanei vătămate.

Mihai Venea, comisar-șef al Direcţiei de Ordine Publică: „Dacă din evaluarea acestuia se constată un risc iminent, atunci poliţistul are dreptul şi obligaţia să emită ordinul de protecţie provizoriu în favoarea victimelor sau victimelor şi copiilor acestora. Avem şi situaţiile în care victima, aflându-se într-o situaţie vădită de temere şi speriată într-o stare de panică, să nu poată aprecia obiectiv necesitatea emiterii ordinului de protecţie, iar atunci poliţistul va discerne şi va alege măsura de protecţie potrivită”.

Ordinul de protecţie provizoriu va fi valabil 5 zile, până va fi emis cel de instanţă. Noua lege îi dă dreptul poliţistului să îl scoată din casă pe agresor şi să îl ducă la o distanţă suficientă faţă de locuinţa unde au rămas de exemplu soţia şi copiii şi predat unei echipe de specialişti de la Ministerul Muncii.

Asociaţiile care luptă pentru drepturile victimelor spun că aceste echipe nu există încă şi astfel agresorul rămâne nesupravegheat şi se poate întoarce oricând să facă rău.

„Poliţia nu lucrează de la 8 la 4, lucrează 24 de ore din 24. Incidentele de violenţă domestică nu se întâmplă între 8 şi 16, se întâmplă oricând. Dacă la 2 dimineaţa o femeie disperată sună la 112 şi solicită ajutorul, poliţia se va duce, că ei sunt de serviciu. Cine intervine din partea Direcţiilor de Asistenţă Socială la ora 2 noaptea? Cine, ca să preia agresorul? Nimeni!”, arată Simona Voicescu de la Asociaţia „Necuvinte”.:

Mihaela a căzut victimă violenței domestice: „E posibil să se întâmple mai rău decât când a plecat. Adică agresorul poate acţiona mult mai rău şi frustat de faptul că a fost scos din domiciliul lui şi poate chiar se întâmplă nu cu o simplă bătaie, chiar cu crimă şi alte chestiuni de genul ăsta. Eu nu am avut curajul să rămân în domiciliu şi am plecat eu. Nu am avut curajul atâta timp cât Poliţia mi-a spus că nu am decât să plec. Am spus-o de mai multe ori şi repet, acest ordin de protecţie temporar este în termeni populari frecţie la picior de lemn”, spune ea.

Teoretic, Ministerul Muncii spune că dacă agresorul va fi evacuat, i se va asigura de îndată asistenţă şi va fi îndrumat spre un adăpost, dacă va solicita acest lucru.

Practic, nu este însă clar cum se va realiza totul. Momentan, instituţia recunoaşte că există echipe interdisciplinare gata să intervină pentru cazuri de violenţă domestică în doar 21 de judeţe.

Cu toate că legea nu pare a fi de partea lor, din ce în ce mai multe femei îşi reclamă agresorii la poliţie. Anul acesta au fost emise cu 30% mai multe ordine de protectie.

Etichete:

,

,