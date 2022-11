Rămași fără curent, apă potabilă și căldură, ucrainenii vin în România și ca să-și cumpere generatoare. Asta a dus la o adevărată criză de astfel de aparate pe piața de la noi, în special în orașele aflate aproape de granița cu Ucraina. Puține magazine de profil mai au generatoare, iar comercianții spun că cererea a crescut masiv în ultima lună.

- „Nu mai sunt deloc, da.”

- „Ucrainenii au cumpărat...”

Angajat magazin: „Aseară mi-au venit șapte sau opt, în jumătate de oră au plecat toate șapte sau opt”.

Angajat magazin: „Suceava, Iași, Piatra Neamț, Bacău, nu mai găsești nimic”.

Situația se repetă în mai toate magazinele din estul României, care au clienți veniți inclusiv din Ucraina și Republica Moldova.

- „Amu am fost să cumpărăm generatoare, de aici din România. De 2 zile n-a fost curent. O oră este, juma de zi nu-i.”

- „Nu este curent. Am generator, din când în când îl pun și avem oleacă de lumină și putem să ne încărcăm telefoanele, frigiderul.”

Angajat magazin: „Săptămâna trecută s-au dat. Într-o săptămână, două s-au dat toate”.

Reporter: „Și, cine le-a cumpărat?”

Angajat magazin: „Ucrainenii, moldovenii”.

Furnizorii de generatoare spun că fac față cu greu cererii, care a crescut de zece ori față de anul trecut.

Teodor Șeitan, director companie producătoare de generatoare: „În ultima vreme am înregistrat o explozie a cererii de generatoare, care vine în general din direcția Ucraina și Republica Moldova. Noi practic am vândut tot stocul pe care îl avem și dacă am fi avut de 10 ori mai multe generatoare, le-am fi vândut pe toate.

Pe piața din România, în momentul de față, mai toți furnizorii au stocurile pe zero”.

Ana-Cristina Micu, jurnalist Digi24: 35 de generatoare, atât a mai rămas în depozitul unui producător și furnizor care în mod normal în această perioadă ar fi trebuit să aibă cel puțin 1.000. Cu toate aceastea, nici măcar cele 35 de generatoare nu mai sunt disponibile, pentru că ele sunt pregătite deja să plece pentru a onora o comandă.

Prețul unui generator pleacă de la 700 de lei și poate ajunge până la 5.000 lei.

