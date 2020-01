CTP, despre cazul „liftiera de la Ministerul Muncii”: Ce spectacol am putut să văd! Rar!

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, vineri seara, la Digi24, mult mediatizatul caz al liftierei de la Ministerul Muncii, un subiect care a fost intens dezbătut după ce ministrul Violeta Alexandru a anunțat că personal, nu are nevoie de astfel de servicii și va urca singură scările.

„Ce spectacol am putut să văd! Rar! La o altă televiziune. M-am uitat fascinat” - a mărturisit gazetarul în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24.

Cristian Tudor Popescu: „Va să zică: respectivii jurnaliști au dezbătut - bine, au zbătut, mai degrabă, pentru că să dezbată nu era nimeni, că toți aveau aceeași părere acolo, nu se punea problema, așa-i acolo, acolo nu vine cineva să... sau dacă încearcă cineva, i se dă la cap imediat; acolo sunt de obicei vreo 10 oameni și nu se deviază de la linie - și vreme de o oră și ceva s-a discutat despre biata văduvă, cu trei copilași, pe care trebuie să-i hrănească și-i hrănea din butonul ăla de la lift pe care-l apăsa și s-a găsit bestia aia de ministru care s-o dea afară...păi, aia-i om?!

După aceea, este chemată - pentru a se pune patrafirul pe colivă - este chemată chiar doamna liftieră, în direct, și i se spune: Da, doamnă, știm, știm... Respectivul avea o figură de vulpe otânjită, da, doamnă, știm, aveți trei copilași pe care... La care, asta spune: N-am, domnule, trei copii! (CTP râde în hohote - n.r.) Am numai unul!...A, da, da, aveți numai unul, da, sigur, dar totuși, aveți un copil în întreținere! Nu, nu-l am în întreținere, că e mare, domnule, se întreține singur!

Disperare mare în studio: domnule, ce facem, că moare știrea, se usucă lacrima spectatorului, ce facem?” - a povestit CTP.

„Se încep niște chestii: dar ați avut cumva, ați avut unii oameni cu dizabilități care au vrut să meargă cu liftul? Că oamenii ăștia, săracii, nu pot să meargă singuri cu liftul, trebuie ajutați. Ca să dea seamă de importanța trebii pe care o făcea distinsa liftieră acolo” - explică CTP.

„Și am auzit și asta - este extraordinar: Păi dacă e unul orb, domnule, cum apasă pe butonul de la lift? spune unul dintre preopinenți acolo. Vasăzică, orbul ăla cum a ajuns el până la liftul de la Ministerul Muncii? Prin percepție extrasenzorială, cum a ajuns acolo, fiind orb, astfel încât să nu știe unde să apese? Eventual, cu cineva care să-l ducă de mână până acolo, că altfel nu ajunge la lift” - a comentat gazetarul.

„Deci, ce a făcut doamna ministru? A desființat o funcție inutilă. Eu nici nu știam că mai există liftiere în România. Aaa, la Parlament, sigur, că domnii fac scurtă la mână! E altceva în spitale, cu tărgi, nu discutăm despre așa ceva, discutăm despre instituții publice, ale statului. În Parlament. Am înțeles, acolo, mâna parlamentarului e prețioasă, nu trebuie să fie risipită pe apăsări pe buton, trebuie să semneze lista de prezență” - a continuat, ironic, Cristian Tudor Popescu.

„Mai era o liftieră pe la Scânteia, când am ajuns eu la Adevărul, în 90, mai era o liftieră acolo care a dispărut după vreun an, poate și mai devreme. Deci, '90! Această meserie este inutilă în clipa de faţă. În toate clădirile normale din ţara asta fiecare apasă pe buton şi se duce unde are treabă. Iar acea doamnă a stat în funcţia asta, văduvă fiind - iarăși: văduvă, sunteți văduvă, ăștia din studio, ca și cum i-ar fi murit bărbatul în Afganistan aseară, sunteți văduvă! Da, sunt, de 20 de ani, zice doamna. Adică, bunicul a murit acum 30 de ani, dar mi s-a făcut un dor de el, de-aia plâng”, a comentat amuzat gazetarul.

„Deci, doamna ministru pur și simplu i-a spus patronului ăluia domnule, nu mai am nevoie de contractul ăsta. N-o interesa persoana în cauză, doamna respectivă. N-am nevoie de om care să apese pe buton. Atât. Și de-aici a devenit bestia și așa mai departe. Iar doamna și-a găsit, bineînțeles, imediat i s-a oferit un loc de muncă. Și o întreb eu pe doamna liftieră: De ce stă de 20 de ani în liftul ăla? Nu s-a gândit că ce face acolo, femeie în putere, este un lucru inutil? Și că ar trebui să-și găsească o slujbă serioasă? Mi-ar fi rușine să fac treaba asta, să apăs pe un buton ca să îi duc pe niște unii” - a fost concluzia cu care CTP și-a încheiat comentariul despre cazul „liftiera de la Ministerul Muncii”.

