Cum arată grădinița de 1 euro dintr-o comună din Maramureş

După 4 ani de aşteptare, copiii dintr-o comună din Maramureş învaţă într-o grădiniţă adusă tocmai din Olanda. La propriu. Aceasta a fost dezmembrată la mii de kilometri distanţă, adusă până în România şi asamblată la loc. Clădirea în sine a costat un euro, iar banii pentru trasportul ei şi pentru mobilier au venit din donaţii.

Construcția are o istorie mai puţin obişnuită. A adăpostit, multă vreme, o şcoală din Olanda.

Csendes Lajos, primarul comunei Coltău, jud. Maramureș: În 2014 am primit informația că se dezafectează o școala cu 9 săli de clasă, 2 grupuri sociale în orașul Druten din Olanda. Noi foarte repede am sărit că am avut nevoie de această construcție. A fost o sumă simbolică, de 1 euro.

Până să ajungă în Coltău, construcția a fost mai întâi demolată în Olanda și transportată apoi spre România cu 7 camioane de 24 de tone, care au parcurs în total 27.500 km.

13 oameni au muncit 3 săptămâni la demontarea clădirii și încărcarea ei în camioane. Pe lângă cheltuielile de transport, în valoare de 25.000 de euro, suportate de primăria din oraşul olandez, românii au strâns şi ei 11.000 de lei. O mână de ajutor a dat şi Guvernul Ungariei, care a donat mobilierul.

Lambert Simons, președintele Fundației Surya Project din Olanda: Este rezultatul unui efort îndelungat. Este incredibil de plăcut să vezi rezultatul.

Ajunsă la noua sa destinaţie, clădirea a fost parţial refăcută.

Sebock Irma, educatoarea grădiniței din Coltău, jud. Maramureș: Am așteptat, într-adevăr, de mulți ani să ni se ofere o grădiniță nouă.

Copil: E mai frumoasă și e mai mare.

Din clădirea care are o suprafață totală de 1.170 metru pătraţi a fost reconstruită doar o parte de 270 de metri pătrați. Restul ar putea deveni o hală de producţie pentru firmele din comună.