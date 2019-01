Cum arată strada din Bucureşti care poate concura la titlul de cel mai prost drum comunal din România

O stradă din Bucureşti poate concura cu succes la titlul de cel mai prost drum comunal din România. Mai are urme vagi de asfalt, printre gropile mari şi multe. Cei care locuiesc acolo spun că strada nu a mai fost reparată de 20 de ani. Timp în care au făcut sute de reclamaţii la Primărie şi au primit tot atâtea promisiuni.

Peste tot pe unde privești pe strada sergent Șerbănică Vasile din sectorul 2 al Capitalei nu vezi decât gropi. Dacă te apleci asupra lor îți dai seama că de la minut la minut strada se dezmembrează.

-Vai de capul nostru! Trebuie să schimbăm pivoții, să schimbăm tot! Ăsta este drum? La ce plătim noi la primărie taxe și impozite? Pentru ce? Nici în provincie nu există așa ceva.

Omului îi dau dreptate și niște vizitatori în Capitală.

-E mai rău ca la Brăila!

-Au pus piatră, eu stau într-un sat în Călărași, este piatră.

Oamenii au făcut până acum nenumărate plângeri la Primărie. În zadar însă.

Dan Trifu, activist: De când sunt eu mic strada aia este așa! Cred că Primăria Sectorului 2 vrea să se răzbune pe cetățeni.

-Ce e de făcut? Nu mai depinde de noi! Noi facem tot ce putem, facem plângeri. Se va face, se va remedia! Până atunci? Asta facem! Trecem pe aici zilnic, slalom.

-Nu vezi și tu? Uite ce e aici! Dezastru! Rar vezi așa ceva! Uite au făcut-o până acolo și nu au putut mai mult, doar jumate!

Activiștii spun că de 20 de ani strada e plină de gropi, deși bani pentru reparații ar fi.

Nicușor Dan, deputat USR: Dacă vorbim de sectorul 2, să nu uităm că el are un buget de 200 de milioane de euro pe an, ceea ce este enorm. Un oraș ca Oradea are 50 de milioane!

Oficialii Primăriei Capitalei spun că nu știau despre o astfel de situație dar vor face tot posibilul ca în curând strada să fie reparată.

