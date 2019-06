Drumul de pe care se fură cele mai multe indicatoare rutiere. E un adevărat pericol pentru șoferi

Trei bărbaţi din Gorj au fost prinşi în flagrant în timp ce furau indicatoare rutiere de pe marginea drumului. Un poliţist local care se îndrepta spre serviciu i-a văzut şi a pornit în urmărirea lor. Hoţii au abandonat maşina în care ascunseseră indicatoarele, dar au fost prinşi, la scurt timp. Pe aceeaşi şosea, în fiecare lună, sunt montate cel puţin 50 de semne de circulaţie în locul celor care sunt furate.

Sub privirile poliţiştilor, indicatoarele reflectorizante sunt puse în locul de unde au fost furate, chiar de cei care le-au luat de acolo. Ghinionul celor trei bărbaţi a fost să fie văzuţi de un poliţist local în timp ce operau.

Gabriel Tudor, poliţist local: Am întors maşina după ei, am plecat în căutarea lor, au ascuns maşina în zona Drăgoieni. Am blocat-o şi am solicitat echipajele de Poliţie să vină la faţa locului.

Victor Ţuhaşu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj: Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 32 şi 45 de ani, din judeţul Gorj, ar fi sustras de pe raza municipiului Târgu Jiu şase balize, cu sistemul de susţinere aferent.

Cei trei hoţi, muncitori pe un şantier, spun că aveau în plan să le ducă la serviciu.

Cristi Tudor, reprezentant al SDN Târgu Jiu: Din declaraţiile dumnealor, firma la care ei lucrează avea alte lucrări, pe nişte drumuri locale, lucrări de canalizare, şi voiau să semnalizeze lucrările lor cu aceste balize furate de la noi.

Diana Speretoiu, jurnalist Digi24: Balizele sunt aici de aproape un an şi semnalizează începerea lucrărilor pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Numai în această zonă, s-a constatat că lipsesc peste 30, iar acum au fost recuperate doar 6.

Pentru şoferi, astfel de furturi nu sunt străine pentru că zilnic dispar indicatoare de pe marginea drumului. În lipsa acestor balize reflectorizante, în special pe timpul nopţii, circulaţia devine foarte periculoasă.

Șofe: De dimineaţă, când am trecut eu în oraş, chiar am întrebat. Eram cu soţia şi am zis: Uite, cred că se apucă ăştia de pod, că tot mutau plăcile de metal de acolo. De fapt, se furau.

Drumul Naţional 67, pe care s-a comis furtul, este cel mai circulat tronson de drum naţional din judeţul Gorj. Totodată, este şi cel mai atractiv pentru hoţi când vine vorba de indicatoare rutiere. În fiecare lună, drumarii sunt nevoiţi să înlocuiască în jur de 50 de semne de circulaţie pentru că acestea sunt furate.