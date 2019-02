„Eficiență” tragicomică, la primărie. Certificat de naștere pentru o bătrână care a trecut la cele sfinte

Au primit certificat de naştere în loc de certificat de deces. Au păţit-o rudele unei femei de 83 de ani, dintr-o comună din Dolj, care au cerut la primărie actul care confirmă decesul. Oamenii nu şi-au dat seama de greşeală decât în momentul în care au ajuns la Casa de Pensii pentru a cere ajutorul de înmormântare. Funcţionarul care a greşit nu va fi sancţionat pentru că... nu a încălcat nicio lege.

În 1934, pe 4 martie s-a născut, dar chestia e că s-a mai născut o dată pe 23 ianuarie 2019. S-a născut de două ori...

Minodora Lupu a murit în urmă cu câteva zile, la vârsta de 83 de ani. La două zile după înmormântare, rudele bătrânei au mers la primăria din localitate, unde au solicitat certificatul de deces. Au plecat cu actul în mână, fără să se uite cu atenţie.

Ionica Lungu, fiica decedatei: Când s-au dus acolo ca să facă dosarul pentru ajutorul de înmormântare, doamna respectivă s-a apucat să lucreze, când a ajuns la certificat, a început să-i zică „bă baiatule, ce-mi aduseși tu aici?”. „Doamnă, păi certificatul de deces a lu' mamaie”. „Păi mă băiatule, femeia asta ori a murit, ori s-a născut?”.

Când au văzut greşeala, rudele s-au întors la primărie şi au cerut explicaţii. Secretara şi-a recunoscut vina şi a eliberat alt certificat, de data asta de deces.

Nepoata decedatei: Se lucrează cu picioarele.

Reporter: De ce spuneţi asta?

Nepoata decedatei: Păi că îi cunosc personal şi îi ştiu ce le poate capul. A făcut-o cu intenţie şi cu ură pentru că de câte ori ne vedea la primărie se uita ciudat.

Mirela Busduceanu, secretara care a comis gafa: A fost o greşeală, dacă dumneavoastră îmi arătaţi ce lege am încălcat eu... A fost o greşeală, da. Am recunoscut-o, a fost o greşeală, pe care tot eu am îndreptat-o.

Vestea s-a răspândit repede în localitate.

Localnic: O fi greşit.

Reporter: Dar vi se pare normal?

Localnic: Normal nu este, dar s-ar putea să greşească. Or mai fi în ţara asta, câte nu sunt câteva minuni din astea, nu sunt?

Familia decedatei susţine că aşteaptă măcar scuzele angajaţilor de la primărie.

