În casele din România intră din ce în ce mai puțini colindători. De vină este lumea modernă, în care tinerii au cu totul alte preocupări decât cele tradiționale în perioada sărbătorilor, dar și faptul că străzile nu mai sunt la fel de sigure cum erau cândva. O spun chiar românii care îi așteaptă an de an în pragul ușii, și care, la rândul lor, au mers la colindat în copilărie. Și nu sunt doar mai puțini colindători, ci și mai puține gazde dispuse să le deschidă porțile. Într-un experiment Digi24, am vrut să vedem câți dintre tineri mai știu clasicele colinde.

Colinde dintre cele mai cunoscute, așa cum sunt „Steaua sus răsare” sau „Plugușorul”, sunt o necunoscută pentru o parte dintre tinerii de astăzi. Cu greu reușesc să completeze versurile unor colinde cândva atât de populare.

Reporter: „Eu îți dau un vers și tu zici continuarea, dacă o știi. Uite, „am venit și noi odată.”

Tânăr: „Nu știu colinde.”

Reporter: „Mâine anul se înoiește.”

Tânăr: „Nu știu.”

Reporter: „Am venit și noi odată.”

Tânăr: „Știu colindul dar nu mai știu...am venit și noi o dată...nu mai știu exact, sincer.”

Colindatul dispare încet, mai ales în zonele urbane

Colindatul dispare încet, mai ales în zonele urbane. Și asta pentru că acest obicei tradițional nu mai este atractiv pentru copii, spun părinții, care îi văd pe cei mici preocupați de cu totul alte activități în această perioadă.

Părinte: „Nu se mai duc copiii noștri, din păcate. Noi nu eram așa documentați, ei au toate...gadget-uri, astea...și nu mai cred în tradiții, cum credeam noi odinioară.”

Părinte: „Nu ai siguranța de a lăsa copilul să meargă singur la colindat, deci nu. Sau, cel puțin, ai mei nu merg!”

Există, însă, și persoane care se ambiționează să nu lase tradițiile să moară, așa cum este un profesor din Ilfov. Acesta îi adună în fiecare an pe tineri și colindă din casă în casă.

Iordache Cristian - profesor, coordonatorul grupului: „Sunt puțini tineri, dar, cu ajutorul bunului Dumnezeu, copiii vor începe să meargă iar la colindat, cu ajutorul părinților. În primul rând, părinții sunt obligați să îi împingă pe copii să colinde. Dacă le este rușine la copilași să colinde, să meargă la vecini. Luăm o stradă și colindăm pe strada aceea. După, dacă ei văd la noi treaba asta, automat ei prind încredere. Se întâmplă, le este rușine. Noi trebuie să îi încurajăm și să le dăm această injecție, spun eu, de tradiție.”

