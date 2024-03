Rezultate uluitoare după un experiment al echipei AgroJurnal, la Digi24. Avocado, un produs consumat de români, considerat sănătos, a fost dus pentru testare la un laborator, iar rezultatele sunt neașteptate. Au fost descoperite atât urme de pesticid, cât și de erbicid în acest fruct, inclusiv în avocado bio. Vorbim despre un produs scump, care costă în jur de 10 lei bucata și ajunge frecvent în farfuria copiilor.

Ce riscuri sunt pentru sănătate și ce spun specialiștii, aflați din reportajul următor:

Am dus la laborator avocado din cultură convențională și, de asemenea, din cultură bio. Ne așteptam ca la fructul care nu este bio să gasim urme de pesticide și chiar în limitele admise la nivel european de EFSA. Și așa a fost.

Surpriza a fost la fructul bio. Ce să caute urme de pesticide avocado-ul din cultură ecologică? Și peste asta, ce caută o substanță neomologată în UE pentru agricultură în avocado-ul bio!?

“Ce ne-a surprins cel mai tare la probele analizate în laboratorul nostru este prezența unui insecticid DEET, dietiltoloamidă, care nu este reglementat de către ESA la nivel european pentru a fi folosit în agricultură la producerea hranei. Este folosit pentru uz extern la îndepărtarea insectelor, nicidecum pentru a fi ingerat într-un produs bio, pe care îl consumă posibil chiar și copiii.



Am descoperit acest DEET în produsul bio într-o valoare de 0,07 miligram pe kilogram. În contextul în care la nivel european, nici o instituție nu măsoară în alimente sau în hrana pentru animale acest insecticid, deci nu se cunoaște un nivel maxim admis tolerat în consumul uman. O altă substanță descoperită în produsul bio este metolaclorul, care este un erbicid care poate induce efecte citotoxice și genotoxice în limfocite, având o valoare de 0,002 miligram pe kilogram, cu o valoare maximă admisă de 0,05 miligram pe kilogram. Dar trebuie să ținem cont de faptul că acest produs este bio și în mod normal nu ar fi trebuit să fie găsit acolo” a precizat Virgil Vrăjmașu, șef laborator Vetwork Diagnostix.



Mai bine arătau probele la fructul obținut din cultura convențională.



“La produsul convențional în plus față de cele două, metolaclor și dietiltoloamidă, am descoperit fludioxonilul, care este un fungicid, cu o valoare de 0,003 miligram pe kilogram, având nivelul maxim admis de 1,5 miligram pe kilogram.”

DEET a fost dezvoltat în 1944 de Samuel Gertler pentru a fi utilizat de către Armata Statelor Unite, în urma experienței sale de război în junglă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. A fost testat inițial ca pesticid pe câmpurile agricole și a intrat în uz militar în 1946 și în uz civil în 1957. A fost folosit în Vietnam și Asia de Sud-Est.

