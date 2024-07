Experții critică ordonanța privind testele antidrog: „Sunt aceleași teste false, dar s-a luat singura soluție pentru șoferi”

Revoltă uriașă printre șoferi din cauza ordonanței care prevede că șoferii care refuză să sufle în drugtest sunt lăsați fără permis până vin rezultatele testelor biologice. Iar asta poate dura luni de zile. Cu atât mai mult cu cât în unele județe, chiar și jumătate din aparatele de testare antidrog dau rezultate fals pozitive. O petiție online a strâns deja peste 140 de mii de oameni. Și specialiștii cer modificarea acestei ordonanțe. Medicul Gabriel Gorun, specialist în medicină legală, a atras atenția, la Digi24, că noua reglementare ignoră probleme vechi din sistem, în timp ce permisele șoferilor sunt ridicate ilegal și nimeni nu răspunde pentru asta.

- Nu mi se pare ok, pentru că am avut 2 prieteni pe care-i cunosc și au făcut testul și au stat un an de zile pe degeaba pentru nimic.

- A fost un test fals pozitiv?

- Exact, da. Până la urma urmei a ajuns la sânge și a ieșit că chiar e negativ. Sunt prea multe erori și pentru erorile lor mie, unul, nu-mi convine să rămân fără permis.

*

-Eu nu consum, dar întâi să fie aparatul 100%. Nu sunt de acord. Adică eu dacă vreau să mă duc la spital să-mi ia probe, mă oprește pe loc și-mi ia permisul. Nu-i corect.

*

-Nu-i în regulă. Ar trebui, totuși, niște teste mai în regulă, nu? Să cumpere niște teste mai de calitate.

Cele mai multe controverse sunt legate de faptul că o listă întreagă de medicamente uzuale te pot lăsa fără permis. Ele ies la drugtest ca fiind substanțe interzise. Sfatul dat de poliție, în condițiile noii legi, este să nu te urci la volan dacă ai luat pastile de răceală.

„La fel cum în alte state oamenii înțeleg să nu conducă atunci când consumă medicamente, așa ar trebui să înțelegem și noi, pentru că afectează în mod real - și asta o spun medicii, nu o spune poliția română”, spune Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al poliției.

Aparatele Drugtest folosite de poliție au o rată de fals pozitiv de aproximativ 50% în unele județe.

„Noua lege ignoră vechi probleme semnlate de câțiva ani încoace și ignoră și ce s-a depus din partea instituției mele în perioada de transparență decizională. Se continuă această politică de incriminare a prezenței unei substanțe în corpul unei persoane ca fiind asociată cu incapacitarea ei de a șofa. Este o greșeală fundamentală absolută, care a dus deja și conduce în continuare, mai ales sub imperiul noilor prevederi legislative, la incriminări dezastruoase ca impact asupra celor depistați pe baza prezenței reziduale a unei substanțe uneori anonime”, a avertizat la Digi24 Medicul Gabriel Gorun, specialist în medicină legală.

El critică abordarea poliției, care le-a recomandat șoferilor să citească prospectul medicamentelor pe care le iau.

„Iau de bun ce a zis acest producător și 24 de ore nu șofez, ba mai mult, chiar medicul face prescriptie și spune că 24 de ore nu șofez și eu după 48 sunt surprins într-un filtru al poliției și ies pozitiv la opiacee și mă minunez cum estre posibil. Pentru că eu am respectat prospectul, dar pe prospect nu scrie și care este remanența în organism a acestei substanțe, pentru că asta e o noțiune de ultra-specialitate toxicologică”, explică Gorun.

„Și în loc să se corecteze această aberație, se întărește”, adaugă el, referitor la faptul că mulți șoferi au avut permisele suspendate, chiar dacă apoi s-a dovedit că nu au consumat substanțe interzise.

Vlad Zaha, criminolog specializat în politicile publice din domeniul drogurilor, a amintit la Digi24 că anul trecut, peste 1.000 de șoferi au fost depistați în mod fals pozitivi la testul antidrog și au rămas fără permis de conducere.

Acum, șoferii nu mai au dreptul de a refuza testul antidrog și de a cere să li se ia probe de sânge.

„Acum, nu doar că nu s-a rezolvat problema testelor false. Sunt aceleași teste, dar s-a luat singura soluție pe care o aveau șoferii și s-a înrăutățit problema semnificativ. Singurul mod în care se mai poate lupta acum este prin semnarea petițiilor și mai este și un protest organizat tot de Declic joi, în Piața Victoriei, pentru a cere Guvernului să revină asupra acestor măsuri.

Nu există niciun element de prevenție în acest OUG. Chiar dacă ar exista, nu poți justifica că previi pedepsind mii, poate chiar zeci de mii de șoferi nevinovați”, a spus Zaha.

Editor : M.B.