Șoferii drogați sunt un pericol mortal pe șosele, așa cum am vazut și în cazul tragediei de la 2 mai. Avem acum mărturia a doi foști consumatori care spun că s-au urcat de multe ori la volan după ce au luat substanțe interzise și doar din noroc nu au provocat accidente. Iată mărturia lor, obținută în exclusivitate Isabella Neagu, jurnalist Digi24. Sunt detalii care vă pot afecta emoțional.

Mihai povestește că primul contact cu drogurile a fost cu mult înainte de vârsta majoratului, la 14 ani. De atunci au urmat 19 ani în care a încercat aproape toate tipurile de stupefiante. Părea că nimic rău nu avea cum să i se întâmple, spune el, și se urca inclusiv la volan, drogat. Aceasta îi era normalitatea până acum trei ani, la care acum se gândește cu groază.

Mihai, fost consumator de droguri: În ultimii ani am început să ajung încontinuu la secțiile de psihiatrie, sau în come, la spital. Ultima dată, înainte să vin la centrul ăsta, am stat două luni și jumătate în comă, la Floreasca.

Deja mă mutasem cu tata și încercam să mă las, consumasem pe timpul zilei și i le dădusem unui prieten, ca să nu mai fie lângă mine. Dar puterea lor a fost atât de mare, încât la 1 noaptea m-am suit în mașină și m-am dus la el să-mi dea ce-i lăsasem.

Am consumat în mașină înainte să plec, deja consumam cocaina intravenos.

Nu am încălcat nicio regulă, doar că am fost văzut în mașină complet dezbrăcat și... în altă lume.

Polițiștii nu mi-au găsit drogurile, dar au găsit seringa și m-au dus la IML.

Uitându-mă înapoi îmi dau seama că nu aveam nicio șansă să evit un pericol, am avut noroc doar că poate eram atât de drogat încât mergeam încet cu mașina.

Ai o întârziere în a răspunde la evenimentele de pe șosea.

Îmi dădeam seama de pericol, dar foloseam tertipuri ca să nu-și dea seama polițistul.

Nu mi s-a luat niciodată permisul, erau momente în care eram mai mult decât drogat, m- au oprit și nu mi-au făcut test.

Ca el a fost și Andrei, care a făcut conoștință cu drogurile, pentru prima dată, la vârsta de 13 ani. De ma bine de 10 ani a reușit să renunțe la ele, iar acum povestește terifiat că momentele în care se punea ce mai des în pericol, erau cele în care conducea.

Andrei, fost consumator de droguri: Mă drogam cu droguri active, ca să zic așa, amfetamină, metamfetamină, extasy la club.

M-am urcat de mai multe ori și drogat și beat la volan, mai ales când plecam de la club, că mergeam cu mașina la club.

Chiar țin minte, odată mergeam spre mare cu mașina, și o bună parte din drum am mers doar cu viteza a doua, pentru că eram așa, într-un film în care pur și simplu nu mi-am dat seama că trebuie să schimb viteza. Consider că e un miracol al lui Dumnezeu că nu am făcut un accident grav, consider că e un miracol că nu am accidentat pe cineva într-un mod grav.

Poți să îți pierzi percepția asupra locului în care ești, poți să ai tot felul de filme, nu știu, poți să vezi anumite chestii. Țin minte când conduceam pe iarbă că stăteam la semafor și de multe ori se schimba și semaforul și eu nu plecam de pe loc, pentru că eram așa, în filmul meu.

În prezent, Mihai și Andrei îi ajută pe ceilalți să le urmeze exemplul, într-un centru dedicat.

