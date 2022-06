FOTO. „E păcat să pui șurub acolo unde poți lega cu sârmă”. Cum s-a prezentat un șofer la ITP

Situație incredibilă la Registrul Auto Român din Cluj. Un șofer a vrut să facă ITP-ul unui autoturism care avea roțile legate. Culmea este că omul s-a dus de bunăvoie la RAR pentru redobândirea talonului reținut în trafic tocmai pentru că nu avea ITP.

Șoferul a fost oprit în trafic de polițiști care i-au verificat autoturismul. În urma verificării, echipajul a găsit mai multe nereguli și i-a reținut talonul mașinii, obligându-l să facă o inspecție autovehicului la Registrul Auto Român.

La inspecția mașinii, angajații de la RAR au avut parte de o surpriză: multe elemente de siguranță din zona roților erau legate cu frânghii. De asemenea, angajații RAR au mai observat că nu funcționau farurile, iar bara din față a mașinii era legată cu sârmă.

„E păcat să pui șurub acolo unde poți lega cu sârmă, spune o glumă celebră printre șoferi. Sârmă sau funie, am putea completa noi, după ce am văzut autovehiculul care s-a prezentat la RAR Cluj pentru redobândirea talonului reținut în trafic, culmea, pentru lipsa ITP. Din păcate, această glumă a fost luată în serios de un bărbat care a legat cu câțiva metri de funie componente ale sistemelor vitale ale vehiculului. Pe lista neconformităților se adaugă: nefuncționarea farurilor și luminilor pentru frânare, bara față compusă din bucăți prinse cu sârmă, joc în articulații și suspensii, anvelope de alte dimensiuni. Le mulțumim colegilor de la Cluj care au scos de două ori din circulație această mașină, atât în urma controalelor în trafic, cât și după prezentarea la RAR.

Am putea spune că șoferul acestui autovehicul nu a primit nici măcar un capăt de ață de la colegii noștri...,” au scris cei de la RAR pe pagina de Facebook.

În urma verificării, RAR a scos vehiculul din circulație.

